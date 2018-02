Digital-Frühstück »Customer Engagement & Commerce« am 23. März in Berlin

Verfasst am 22. Februar 2018 von Luise Beyer

Seiner digitalen Umwelt anpassen kann sich nur, wer seine digitale Umwelt kennt! Um sich nachhaltig vom Wettbewerb zu differenzieren, müssen Unternehmen in den Aufbau und die Pflege ihrer Kundenbeziehungen investieren – vor, während und nach dem Kauf.

Auf unserem Handelskraft Digital-Frühstück zum Thema »Customer Engagement & Commerce« am 23. März in Berlin zeigen wir gemeinsam mit unserem Partner SAP Hybris, welche Tools und Strategien benötigt werden, um Kunden personalisierte Interaktion und wertvolle Einkaufserlebnisse zu bieten.

Teilnehmer können sich auf inspirierende Vorträge freuen und haben die Möglichkeit sich mit Branchenkollegen über aktuelle Herausforderungen im Digital Business auszutauschen.

»Von Datensilos zu dynamischen Kundenprofilen – Customer Engagement & Commerce in der Praxis«

In Zeiten von Big Data sollten Datensilos der Vergangenheit angehören. Vielmehr sollten Daten aus unterschiedlichen Kanälen logisch miteinander verknüpft sein. Integration, Kollaboration und Vernetzung sind wichtige Schwerpunkte auf dem Weg zu einem zeitgemäßen Kundenerlebnis im Rahmen des Customer Engagement.

Christoph Kaiser, CRM-Experte der dotSource GmbH, greift in seinem Vortrag den Wandel vom reinen Commerce zum Customer-Engagement-Ansatz auf. Er zeigt sowohl das Potenzial der Lösung als auch Ansätze und Methoden für eine erfolgreiche Umsetzung im B2B- und B2C-Umfeld auf.

»Customer Engagement & Commerce – Woher wir kommen, wohin wir gehen und die „magischen Momente“ zwischen Null und Eins.«

Im zweiten Vortrag zeigt Marco Lambrecht (SAP Hybris) positive und negative Beispiele von Customer Journeys. Anhand der Beispiele zeigt er, welche Erfolgsfaktoren für eine positive Kundenerfahrung maßgeblich sind. Dabei geht er speziell auf die sogenannten »magischen Momente« ein, die durch positive Emotionen des Kunden entstehen und ihren Ursprung oft in einem Überraschungsmoment finden. Außerdem zeigt Marco Lamprecht, welche Rolle die Technologie in diesem ganzen Gefüge gespielt hat, gerade spielt und spielen wird.

Innovation und Inspiration im SAP Data Space

Im SAP DATA SPACE in Berlin soll in einer stimulierenden und innovativen Umgebung genetzwerkt, spannenden Vorträgen gelauscht und gefrühstückt werden. Das Handelskraft Digital-Frühstück bietet eine lockere Atmosphäre und viel Zeit für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch – die besten Voraussetzungen für neue Ideen, interessante Gespräche und Geschäftsbeziehungen.

Appetit bekommen? Jetzt kostenlos anmelden!

Händler und Hersteller können am 23. März kostenlos am Digital-Frühstück zum Thema »Customer Engagement & Commerce« teilnehmen.

Freut euch auf inspirierende Vorträge, spannende Best Practices und Branchen-Networking in entspannter Atmosphäre im SAP DATA SPACE in Berlin!

Alle Infos zum Ablauf und zur Anmeldung findet ihr hier!

Du kannst nicht dabei sein? Hier findest du alle weiteren Frühstückstermine!