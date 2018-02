Handelskraft Konferenz 2018 – Jetzt letzte Tickets sichern! [Last Call]

Am 20. Februar ist es wieder soweit: Mit Trends, Best Practices und neuen Impulsen gehen wir neue Wege zum erfolgreichen Handel. Sichert euch jetzt noch die Resttickets für die Handelskraft 2018 in München und freut euch auf visionäre Keynotes und inspirierende Sessions, anregenden Austausch und ein faszinierendes Rahmenprogramm.

Visionäre Keynotes und inspirierende Sessions

Auch in diesem Jahr haben wir wieder namhafte Experten der Digitalbranche sowie Entscheider aus dem E-Business geladen, die über die neusten Erkenntnisse und Erfahrungen berichten. Die visionären Keynotes von David Mattin, Martin Kassubeck, Paul Gössinger und Co. werden perfekt ergänzt durch inspirierende Sessions von Carl Heinze oder Adrian Hotz. Abgerundet wird das Programm durch die spannenden Insights zu unseren zwei Roundtables zu den Themen Content-Commerce und Produktdatenmarketing, auf denen Softwareanbieter, dotSource-Experten und Kundenstimmen gemeinsam auf einem Podium diskutieren.

Hier findet ihr die gesamte Agenda.

Persönlicher Austausch mit Branchenkollegen

Die perfekte Gelegenheit zum Netzwerken bietet sich bereits am Vorabend der Handelskraft Konferenz. Dann schon am 19. Februar findet ein Warm-Up statt, auf dem Teilnehmer und Speaker in entspannter Atmosphäre zusammenkommen können, um sich auszutauschen und sich auf den Konferenztag einzustimmen.

Aber auch auf der Konferenz selbst bietet sich in dem Pausen und während des Rahmenprogramms genug Zeit zum persönlichen Austausch.

Faszination der BMW Welt hautnah erleben

Auch in diesem Jahr wird die Handelskraft Konferenz durch umfangreiches Rahmenprogramm vor der faszinierenden Kulisse der BMW Welt abgerundet. Was die BMW Welt eindrucksvoll erfahren lässt, gilt auch für digitale Produkte und Services von Händlern und Herstellern. Funktion, Design und Emotion bestimmen den Erfolg.

Während der Mittagspause haben die Teilnehmer die Möglichkeit, an einer exklusiven Führung durch die BMW Welt teilzunehmen und mehr über die komplexe Logistik der Automobilauslieferung an Kunden aus aller Welt zu erfahren.

Parallel zum Abendprogramm bietet sich außerdem die Möglichkeit einer einmaligen Drift Experience. Mutige Teilnehmer erfahren die Faszination kontrollierter Drifts auf nassem Untergrund und erleben so Fahrspaß auf höchstem Niveau.

Jetzt Restticktes sichern!

Auf der Handelskraft Konferenz am 20. Februar in der BMW Welt in München wollen wir gemeinsam mit euch die richtigen Hebel in Bewegung setzen, um den Handel zu mobilisieren. In den Keynotes, Sessions und Roundtables werdet ihr von unseren Branchenexperten optimal ausgestattet. Jetzt noch Tickets sichern!

Dieses Jahr wird es zum ersten Mal auch die Simultanübersetzung in englischer Sprache geben! Also gebt euren internationalen Kollegen Bescheid 😉