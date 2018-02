KI und Automatisierung: Wo liegt die Zukunft der Arbeitswelt? [5 Lesetipps]

Der Traum eine gleichwertige oder sogar höhere Intelligenz als die menschliche zu schaffen, ist ein immer wiederkehrendes Thema in der Literatur und im Kino. In der letzten Zeit sieht es aber so aus, als würde dieser Moment durch die »heilige« Automatisierung immer näher kommen.

Die Schlagworte sind in aller Munde: KI, Algorithmen, Machine-Learning. Immer intelligentere Software sorgt dafür. Daraus ergibt sich die große Sorge: Wird KI unsere Arbeit übernehmen? Aber ich frage mich: Ist diese Angst begründet? Was ist der Status quo und worauf müssen Händler und Hersteller achten?

Trotz des Sieges von KI-Software gegen den besten Spieler der Welt, wie diesen von AlphaGo, ist KI noch weit entfernt von einer menschlichen Wahrnehmung. Der Mensch kann sich einem Problem stellen, das ihm noch nie zuvor gestellt wurde und es lösen. Der Computer ist nicht in der Lage, mit dem Unbekannten umzugehen, sondern nur die ihm übermittelten Informationen zu verarbeiten.

Doch Maschinen haben bewiesen, dass ihre Leistung bei sich wiederholenden Prozessen ohne menschliches Zutun erstklassig ist. Und durch Machine-Learning können sie bereits sehen und hören. Und das ist wichtig, um Probleme, bei denen es darum geht, Objekte in Bildern zu erkennen, zu lösen. Beispielweise in autonomen Fahrzeugen, im Bereich digital Farming oder im Healthcare-Sektor. Außerdem können Maschinen Text in Audio konvertieren und automatisch Übersetzungen generieren.

Das ist zwar schlau, aber nicht intelligent.

2017 war das Jahr, in dem die Macht der KI nicht mehr länger überschätzt wurde. Ian Bogost schrieb für The Atlantic einen Artikel mit der verheerenden Überschrift: Künstliche Intelligenz hat ihre Bedeutung verloren.

Auf ähnliche Weise äußerte sich auch Jerry Kaplan:

We should stop describing these modern marvels as proto-humans and instead talk about them as a new generation of flexible and powerful machines. We should be careful about how we deploy and use AI, but not because we are summoning some mythical demon that may turn against us. Rather, we should resist our predisposition to attribute human traits to our creations and accept these remarkable inventions for what they really are—potent tools that promise a more prosperous and comfortable future.