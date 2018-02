Versandhandel wird Nahversorger

Verfasst am 20. Februar 2018 von Oliver Kling

Durch die Kombination von weitreichendem Sortiment und Services sowie die ortsunabhängige Verfügbarkeit wird der Onlinehandel immer mehr zum effizienten Nahversorger. Die Grenzen zwischen stationärem und Onlinehandel verschwimmen daher immer weiter.

REWE, Kaufland und Edeka im E-Food-Markt

Besonders im Onlinelebensmittelmarkt herrscht viel Bewegung. Der Markteintritt von Amazon Fresh hat auch die meisten deutschen Supermärkte und Discounter dazu bewegt, den Sprung in den E-Food- Markt zu wagen. Händler wie REWE, Kaufland oder Edeka haben ihr Angebot mittlerweile auf digital erweitert.

Zu den zentralen Herausforderungen für Onlinesupermärkte gehört die Logistik. Die muss zum einen den Produktanforderungen gerecht werden, um auch leicht verderbliche Produkte wie Obst und Gemüse oder Tiefkühlware unbeschadet an den Kunden zu bringen. Zum anderen müssen die hohen Anforderungen der potentiellen Online-Food-Käufer erfüllt werden – die Lieferung sollte möglichst schnell und vor allem kostengünstig vonstattengehen.

Auch wenn der digitale Handel, gemessen am Gesamtumsatz, bisher nur einen kleinen Teil der Lebensmittelverkäufe ausmacht, in einem so dynamischen Markt kann sich das schnell ändern.

Um Marktanteile langfristig aufzubauen und Kunden einen Mehrwert zu bieten, kann es sich lohnen, digitale Zusatzservices anzubieten, beispielsweise in Form von Content. REWE präsentiert in seinem Onlineshop im Bereich REWE Deine Küche täglich neue Rezepte, die Zutaten können direkt aus dem Rezept bestellt werden.

