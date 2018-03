Handelskraft Digital-Frühstück »Customer Engagement & Commerce« [last call]

Das unterscheidet das Digital-Frühstück von anderen Events

Auf unserem Handelskraft Digital-Frühstück zum Thema »Customer Engagement & Commerce« am 23. März in Berlin zeigen wir gemeinsam mit unserem Partner SAP Hybris , welche Tools und Strategien benötigt werden, um Kunden personalisierte Interaktion und wertvolle Einkaufserlebnisse zu bieten.Teilnehmer können sich auf inspirierende Vorträge freuen und haben die Möglichkeit sich mit Branchenkollegen über aktuelle Herausforderungen im Digital Business auszutauschen.





Alle Infos zum Ablauf und zur Anmeldung findet ihr hier!

Innovation und Inspiration im SAP Data Space

Im SAP DATA SPACE in Berlin soll in einer stimulierenden und innovativen Umgebung genetzwerkt, spannenden Vorträgen gelauscht und gefrühstückt werden. Das Handelskraft Digital-Frühstück bietet eine lockere Atmosphäre und viel Zeit für den gegenseitigen Erfahrungsaustausch – die besten Voraussetzungen für neue Ideen, interessante Gespräche und Geschäftsbeziehungen.

Appetit bekommen? Jetzt kostenlos anmelden!

Händler und Hersteller können am 23. März kostenlos am Digital-Frühstück zum Thema »Customer Engagement & Commerce« teilnehmen.

Freut euch auf inspirierende Vorträge, spannende Best Practices und Branchen-Networking in entspannter Atmosphäre im SAP DATA SPACE in Berlin!



Alle Infos zum Ablauf und zur Anmeldung findet ihr hier!



Du kannst nicht dabei sein? Hier findest du alle weiteren Frühstückstermine!