Innovationsmanagement – schnell scheitern als Erfolgsmodell

Verfasst am 13. März 2018 von Oliver Kling

Insbesondere deutsche Unternehmen haben lange Zeit die stetige schrittweise Verbesserung von Produkten perfektioniert. So wurden deutsche Automobil- und Chemiekonzerne langsam aber sicher zu Weltmarktführern.In den letzten Jahren hat sich jedoch die Innovationsgeschwindigkeit rasant erhöht. Das macht es schwerer, genaue Prognosen für die Zukunft zu treffen. Zudem wird eine klare Abgrenzung zwischen Branchen und Geschäftsfeldern schwieriger. Das beweist Amazon mit seiner Wandlung vom Onlinebuchhändler zum Anbieter von Cloud-Diensten.

Neue Methoden: Fail early, fail fast!

Neue innovative Methoden stellen jedoch zentrale Prinzipien in Frage, die noch immer in vielen deutschen Unternehmen verankert sind: Voraussetzung für gute Innovationen ist zum Beispiel die interdisziplinäre Zusammenarbeit jenseits von Hierarchien und Flexibilität in den Entscheidungen. Das bedeutet: Firmenchefs müssen ein Stück weit die Kontrolle abgeben. Denn lange Entscheidungswege bremsen Motivation und Mitarbeiter.

Ein Ansatz, um die Innovationskultur zu fördern, sind Digital-Labs. Ziel ist es, Konzerne mit neuen digitalen Geschäftsmodellen, innovativen Produktideen und Technologien für eine digitale Zukunft aufzurüsten. Das Commerzbank Spin-off #openspace in Berlin bringt beispielsweise Mittelstand und Start-ups zusammen, um Innovationen zu fördern und die Unternehmen in der Digitalisierung zu unterstützen.

Damit Innovationen aber überhaupt entstehen und nicht schon im Keim erstickt werden, ist es wichtig, eine Fehlerkultur im Unternehmen zu etablieren. Es muss möglich sein, Scheitern zuzulassen und Fehler bewusst zu betrachten. Für Innovationen wird ein Freiraum gebraucht, in dem Fehler machen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht ist.

Sind Sie bereit umzudenken?

Wie wird die eigene Marke fit für den digitalen Wandel und bleibt attraktiver Arbeitgeber? Wie gelingt Innovationsmanagement und welche Chance bietet beispielsweise die eigene digitale Plattform oder Voice-Commerce? Handelskraft 2018 »Vorwärts zur digitalen Exzellenz« zeigt es und steht ab sofort exklusiv für Händler und Hersteller zum Download bereit.

Hier Downloadlink anfordern.

Das Trendbuch ist außerdem als hochwertige Printausgabe erhältlich und kann via E-Mail bestellt werden.