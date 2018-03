Netzfund: NETFLIX forever

Der Winter ist hartnäckig aber wir können eingekuschelt auf dem heimischen Sofa sitzen und uns endlich den Traum von der ewigen Mitgliedschaft bei Netflix erfüllen! Unter dem Titel NETFLIX Forever verlost der Streaming-Dienst NETFLIX insgesamt drei sogenannte ewige Mitgliedschaften. Hierfür müsst ihr ein kleines Quiz mit Fragen zu verschiedenen Serien beantworten. Also genau die passende Aktion für alle Serienfreaks unter euch. Die Teilnahme ist noch bis zum 04. März möglich.

Das ist ein sehr verlockendes Angebot wie ich finde, da NETFLIX mit Eigenproduktionen wie House of Cards, Orange is the new Black, Narcos oder auch Stranger Things in den letzten Jahren einen neuen Standard in der Serienwelt geschaffen hat. Die Qualität und Umsetzung der Serien sind vergleichbar mit hochbudgetierten Kinofilmen á la Inception und übertreffen diese in einigen Fällen sogar.

Einer der größten Konkurrenten im Streaming-Markt ist Amazon, der mit außergewöhnlichen Kundenbindungsmaßnahmen, wie dem Streaming-Angebot »Prime Video« seinen Kunden einen bedeutenden Mehrwert in der Onlinewelt bietet. Auch Amazon hat in letzter Zeit mit eigenen Produktionen wie Transparent, The Man in the High Castle oder auch American Gods auf sich aufmerksam gemacht. Die Serien wurden von Kritikern sowie Kunden sehr positiv bewertet.

Und wenn ich ehrlich bin genieße ich nach einer turbulenten Arbeitswoche gern die Möglichkeit am Wochenende mit Freunden oder der Familie ein paar Stunden (oder mehr) mit einer guten Serie zu verbringen. Wir drücken euch die Daumen und hoffen der Serien-Gott ist euch gnädig gestimmt. 😊