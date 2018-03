Salesforce Basecamp-Tour macht 2018 vier Mal in Deutschland Station [Eventtipp]

Der CRM-Riese Salesforce startet am 11. April in der Frankfurter Commerzbank Arena seine diesjährige Basecamp-Tour in Deutschland. Auf den kostenfreien Veranstaltungen soll es darum gehen, wie man von den Chancen der vierten industriellen Revolution profitiert und als Trailblazer Kunden mit außergewöhnlichen Erlebnissen begeistern kann. Dafür stehen in zwei Breakout-Sessions diverse Vorträge auf dem Programm, in denen unter anderem die Salesforce-Lösungen für Vertrieb, Kundenservice, Marketing und IT vorgestellt werden.

Ebenfalls auf der Agenda: Einstein, Quip und DSVGO

Neben seinen SaaS-Lösungen, die dem US-Konzern im letzten Quartal 2017 ein Umsatzwachstum auf 2,85 Milliarden Dollar (+24 Prozent) und die Rückkehr in die Gewinnzone bescherten , sollen auf den insgesamt vier deutschen Basecamps auch die Salesforce-KI Einstein, die neue Datenschutzgrundverordnung (DSVGO) und das Kollaborationstool Quip thematisiert werden.

Letzteres gehört seit der Übernahme des gleichnamigen US-Unternehmens vor zwei Jahren zum Salesforce-Leistungsportfolio und soll dabei helfen, interaktionsintensive Arbeitsabläufe unter weitgehendem Verzicht auf E-Mails zu koordinieren. Die Übernahme des 2012 gegründeten Unternehmens war für Salesforce 2016 bereits die zweite große Investition. Kurz zuvor hatte der Cloud-Computing-Anbieter bereits den E-Commerce-Spezialisten Demandware übernommen.

dotSource umrahmt als Silber-Sponsor die deutschen Basecamps

Sowohl beim Auftakt in Frankfurt am 11. April, als auch zum Abschluss am 20. April im Berliner Funkhaus umrahmt die Digitalagentur dotSource als Silber-Sponsor die deutschen Salesforce-Basecamps, die am 13. und 17. April auch in Köln bzw. München veranstaltet werden.

Eine Etage höher, auf dem imaginären Siegertreppchen, stehen die dotSource-Digitalexperten bereits als Salesforce Gold Consulting Partner und haben nicht nur in den Bereichen CRM und Marketing-Automation erfolgreiche Projekte umgesetzt. Auch im E-Commerce kann die dotSource bereits auf einen namhaften Referenz-Case verweisen. Nach der erfolgreichen Realisierung eines Online-Retourenportals für Europas größten Multichannel-Retailer für Rock und Entertainment Merchandising, hat dotSource Ende letzten Jahres für EMP auch eines der größten Salesforce Commerce-Projekte in Europa umgesetzt.

Lass mal über Digital Experience reden!

Treffen Sie kostenlos die Digital-Experten der dotSource zur Salesforce Basecamp-Tour und sprechen Sie über Ihre persönliche Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Services.

Am 11. April in Frankfurt oder am 20. April in Berlin.