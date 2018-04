Besucherrekord auf der #AFBMC [Recap]

Verfasst am 10. April 2018 von Sara Herrera

Facebook – 2,1 Milliarden aktive Nutzer, 70 Millionen Unternehmen. Das „Baby“ von Mark Zuckerberg ist mit 14 Jahren mittlerweile zum „Teenager“ gereift. Freilich nur altersmäßig, sonst wäre Facebook eher mit einer Person im besten Alter zu vergleichen. Mit Instagram, WhatsApp und Oculus VR adoptierte Mark Zuckerberg weitere Mitglieder in seine Familie. Die Zugkraft der Sozialen Medien steigt Jahr für Jahr und damit auch die Anforderungen für Unternehmen.

Wie erreiche ich meine Kunden? Wie mache ich mir den geheimen Facebook-Algorithmus zu Nutze? Wie entsteht der perfekte Instagram-Post? All diese und viele weitere Fragen versuchte die AllFacebook Marketing Conference zu beantworten. Wir waren zu Gast und erzählen euch von unseren Eindrücken.

Die erfolgreichste Konferenz zum Thema Facebook und Social Media Marketing im deutschsprachigem Raum fand mit über 40 Speakern auf 4 Bühnen am 20. März in der bayerischen Landeshauptstadt München statt. Dabei ist die AllFacebook Marketing Conference keine Eintagsfliege. Zum 16. Mal standen Inhalte und Problemlösungen in den sozialen Medien im Vordergrund.

In der Eröffnungskeynote erklärte Sascha Pallenberg, Head of Digital Content bei Daimler, wie er den deutschen Automobilkonzern zu einem Unternehmens- und Kulturwandel überzeugte und wie er damit seinen Titel „King of Cool“ verdiente.

"Ein 120jahre altes Unternehmen ist wie ein Hamburger […] Der Patty in der Mitte ist das Problem." (@sascha_p, Head of Digital Content at @Daimler) #AFBMC pic.twitter.com/vMHo5pavpB — allfacebook.de (@allfacebookde) March 20, 2018

Als weiterer spannender Speaker präsentierte sich Nadine Neubauer auf der Bühne. Als Brand Development Lead bei Instagram erzählte sie, welche Trends das visuelle Storytelling momentan prägen und wie Unternehmen diese erfolgreich auf Instagram umsetzen können. Fun-Fact am Rande: Welches ist das meistgenutzte Hashtag auf Instagram? #Love

Wie genau schaut der ideale Facebook-Post aus? Diese Frage widmeten sich Tilo Kmieckowiak und Alexander Peiniger von Quintly. Eine Datenbank hat über 10 Millionen Posts analysiert und damit den vermeintlichen perfekten Post erhalten. Die Zauberformel: Ein Video am Wochenende mit Links und wenigen Hashtags und dazu 1 bis 50 Zeichen Beschreibungstext.

Nach vielen weiteren aufregenden Präsentationen machten wir uns mit neuen Ideen und vielen positiven Eindrücken auf den Heimweg, wie weitere 1.000 Marketers auch. Damit heißt es: Besucherrekord für die #AFBMC. Ihr seid neugierig geworden und interessiert euch für die Vorträge? Einen Großteil der spannenden Folien hat die AllFacebook Marketing Conference zum Download online gestellt.

Wir sind bei der nächsten Ausgabe am den 8. Oktober in Berlin auf jeden Fall wieder dabei! Jetzt dein Early-Bird-Ticket hier sichern!

