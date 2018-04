CRM ist bereits die wichtigste Software für Unternehmen [5 Lesetipps]

Die Costumer Journey nachzuvollziehen, wird immer komplizierter, denn Touchpoints, Kommunikationskanäle und Kundendaten haben sich verdoppelt. Immer mehr Unternehmen implementieren eine CRM-Software, um die diesbezüglichen Aufgaben effektiv zu verwalten und so die Kundenbeziehung zu stärken.

Daher überrascht es nicht, dass der CRM-Software-Markt weiterhin rasant wächst und die CRM-Software bei den Marketingabteilungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der führende Anbieter Salesforce wächst zudem kontinuierlich. Unsere Webinarreihe, die morgen startet, widmet sich exklusiv dem Thema CRM und Marketing-Automation mit den verschiedenen Salesforce-Lösungen.

CRMs sind bereits das wichtigste Tool für Händler, Hersteller und Marken. Das können wir zumindest mit den Daten aus der neusten Schätzungen von Gartner schließen.

Der weltweite CRM-Software-Umsatz betrug im Jahr 2017 39.5 Milliarden US-Dollar und lag damit über dem Datenbank-Management-System-Markt, der im selben Jahr 36.8 Milliarden US-Dollar erzielte. Diese positive Entwicklung wird sich für die nahe Zukunft fortsetzen. Die renommierte Marktforschungsfirma hat weitere Rekordumsätze für 2018 prognostiziert.

“In 2018, CRM software revenue will continue to take the lead of all software markets and be the fastest growing software market with a growth rate of 16 percent”,

Kunden kommen heutzutage häufig über verschiedene Kanäle. Sie blättern im Katalog bequem vom Sofa aus, surfen unterwegs auf dem mobilen Endgerät, bestellen die gewünschte Produkte über den Desktop auf Arbeit und holen schließlich das Paket in der Filiale ab.

Um den Gesamtüberblick zu behalten, ist eine 360-Grad-Sicht auf das Kundenverhalten mehr denn je unerlässlich. Ein CRM-System ermöglicht es Unternehmen, den Konsumenten viel vollständiger und komplexer zu sehen. Daher hilft ein CRM, Firmen wertvolle Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen und diese wiederum an das eigene Business zu binden.

“Organizations are keen to avoid silos of information and to obtain a 360-degree view of the customer. The 360-degree view allows better application of artificial intelligence to make the users of the CRM system more effective”,

sagte Poulter.