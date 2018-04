In eigener Sache: dotSource ist Top 10 Commerce-Agentur! [Internetagentur-Ranking]

Verfasst am 24. April 2018 von Oliver Kling

Was für ein Wochenstart. Die dotSource schafft es im Gesamtvergleich auf Platz 27 des renommierten Internetagentur-Rankings und macht damit mehr als zehn Plätze im Vergleich zu 2017 gut. In den Subrankings:

E-Commerce und Mobile sind wir sogar in den Top 10 bzw. Top 15 angekommen.

Der Spiegel unserer Leistungen

Mit unserer Mission: Wir digitalisieren Marketing, Vertrieb und Services haben wir es innerhalb von nur drei Jahren geschafft, aus den Top 60 in die Top 30 des Internetagentur-Rankings aufzusteigen. Das ist ein sensationeller Erfolg, der für uns spricht.

“Die dotSource hat sich in den letzten Jahren zu einer der Top-Agenturen im Enterprise-Bereich entwickelt. Immer mehr Unternehmen sehen in uns einen kompetenten Partner. [Somit ist] das Internetagenturen Ranking auch ein wichtiger Spiegel unserer eigenen Leistung.” Christian Grötsch, Gründer und Geschäftsführer, dotSource GmbH

Gemeinsam zum Erfolg

Um Projekte mit neuen, wie auch langjährigen Kunden und somit die dotSource als Top-Agentur zu halten und auszubauen, bedarf es natürlich starker WoManpower. Umso mehr freuen wir uns, dass sich parallel zum Aufstieg im Ranking auch unsere Mitarbeiterzahl seit 2015 von 100 auf 200 verdoppelt hat. Die Vorteile eines organisch wachsenden Teams liegen auf der Hand. Wir können als starke, schlagkräftige Einheit agieren, die ihre Prozesse sauber untereinander abstimmt und somit für eine unmittelbare und fachübergreifende Kundenbetreuung sorgt.

Motivation genug für uns, um am Ball zu bleiben und unsere Umsatzsteigerung von fast 50% auf knapp 15 Millionen Euro im Jahr 2017 als Ausgangspunkt für ein neues Kapitel in der dotSource Erfolgsgeschichte zu betrachten.

