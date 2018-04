Single Point of Truth – Kundendaten Management mit der Salesforce Sales Cloud [Webinar]

„Daten sind das neue Öl“ heißt es im Zuge der digitalen Transformation immer öfter. Doch welche komplexen Strukturen sich hinter diesem Statement verstecken, steht auf einem anderen Blatt.

Welche Vorteile hat das Sales-Team?

Mit bloßer Datenspeicherung, -pflege und -auswertung ist es im dynamischen Digital-Business-Wettbewerb nicht mehr getan. Denn eine entscheidende Frage bleibt bei traditionellen Schlagwörtern wie „Datenkonsistenz“ leider noch zu oft außen vor: Wo liegen die merkbaren Vorteile für das eigene Sales Team?

Die Salesforce Sales Cloud kann hier fundierte Antworten geben, denn als Single Point of Truth unterstützt sie den Sales-Mitarbeiter bei allen Aufgaben, die auch auf die Vertiefung einer positiven Kundenbeziehung dienen.

In unserem Webinar: »Single Point of Truth – Wie die Salesforce Sales Cloud Ihre Kundendaten zusammenhält!« gibt Digital Consultant Nico Saborowski am 15. Mai Einblicke in Sales-relevante Themen wie:

Lead-/Opportunity-Management

Sales Controlling

Vertriebskampagnen

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Single Point of Truth – Wie die Salesforce Sales Cloud Ihre Kundendaten zusammenhält!« bis zum 15. Mai hier direkt anmelden.

