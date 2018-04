Top Onlineshops brauchen individuelle Erfolgsrezepte. [Neue Studie]

Gestern war es wieder soweit: Deutschlands Top Ten Onlineshops wurden gekürt. Basis für die Auszeichnung in insgesamt neun Branchen und einem Gesamtsieger war die Studie Customers‘ Choice – Beste Online-Shops 2018, in der das ECC Köln wieder gemeinsam mit dotSource über 13.000 Kundenbewertungen für mehr als 100 Onlineshops auswertete.

Branchenübergreifender Sieger wurde erneut der Heimtierspezialist zooplus. Apple, jako-o und medikamente-per-klick setzten sich in den Bereichen Elektro, Baby und Kind sowie Gesundheit durch. Letztere wurde nach einer dreijährigen Pause erstmals wieder unter die Lupe genommen. Besonders freuen wir uns, dass unser Kunde heine nebst Esprit Sieger in der Kategorie Fashion und Accessoires wurde.

Customers‘ Choice im wahrsten Sinne der Worte

Die Kundenbindung der untersuchten Onlineshops stand mit den Parametern: höchste Zufriedenheit, Wiederkaufabsicht und Weiterempfehlungsbereitschaft im Fokus des einzigartigen Rankings. ECC und dotSource analysierten die Onlineshops dafür anhand von sieben kundenorientierten Erfolgsfaktoren: User Experience, Content & Inspiration, Convenience, Service, Sortiment, Preis/Leistung und Marken-Image. Die Ergebnisse zeigen, dass die „Customers‘ Choice“ Studie ihrem Namen alle Ehre macht, denn es geht mehr denn je um die emotionale Erfahrung des Kunden in der Onlineshopping-Welt.

Wie bereits im vergangenen Jahr steht also der Kunde und sein ganzheitliches Einkaufserlebnis im Mittelpunkt. Dies gilt für alle der neun untersuchten Branchen: Baby & Kind, Consumer Electronics (CE) & Elektro, Fashion & Accessoires, Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Gesundheit, Heimwerken & Garten, Sport & Freizeit, Wohnen & Einrichten sowie natürlich die Generalisten.

Die Onlineshops, die es in diesem Jahr auf das Siegertreppchen geschafft haben, zeigen, dass Kundenzufriedenheit und Wiederkaufabsicht neben NPS nach wie vor die Maxime bilden, um Shopper und Shopping Experience bestmöglich abzuholen. QVC.de verdrängt den Vorjahres-Zweiten Flaconi und bildet zusammen mit Sieger Zooplus und dem Musikhaus Thomann die Top 3 2018.

Fazit: Ganzheitlich und doch einzigartig

Theorie und Praxis liegen in einem zentralen Punkt sehr eng zusammen, denn sowohl die (theoretischen) Erfolgsfaktoren der Onlineshops als auch das (praktische) Kauferlebnis auf Kundenseite orientieren sich laut diesjähriger Studie eindeutig am holistischen Prinzip. Es ist kein spezifischer Parameter alleine, der ein Top Ranking ausmacht, sondern ein kundenorientiertes Zusammenspiel aller Faktoren.

Wenngleich der holistische Ansatz also Zutat für EIN digitales Erfolgsrezept sein kann, zeigt die Customers‘ Choice Studie auch, dass das Kapitel „one size fits all‘“ endgültig aus den How Tos im Online Business gestrichen ist, denn den Webshops muss es gleichzeitig gelingen, sich unikal mit noch stärkeren USPs im digitalen Wettbewerb zu platzieren. Die Dynamik dieser Transformation reist auch den Kunden und dessen Vorstellungen vom idealen Einkaufserlebnis mit.

Herausforderung alleine ist also nicht nur die Vielzahl an Geschäftsmodellen, Zielgruppen und Branchen im E-Commerce per se, sondern diese Varietät an die Individualität des Customers und seine Erwartungen anzupassen.

Während der Service und dessen Optimierung als Erfolgsfaktor in der Studie des vergangenen Jahres noch hervorstach, zeigt die CC 2018, dass es vielmehr ein Zusammenspiel aller Faktoren von Content über User Experience bis hin zu Sortiment und klarem Branding ist, das einen Onlineshop kundenorientiert und somit erfolgreich macht.