ASCEND Berlin [Eventtipp]

Vom 11. bis 12. Juni 2018 kommen im Westhafen Event & Convention Center, Berlin über 400 Experten aus Digital Marketing, E-Commerce und Content zusammen. Unter dem Motto: »Creating Valuable Digital Experiences« tauschen sich Marketing-Verantwortliche, E-Mail-Designer, CRM-Manager sowie Webseiten-Betreiber und E-Commerce-Profis auf der Ascend über aktuelle Trends im Online Marketing aus.

Wertvolle Erfahrungen schaffen

Der Kern des Leitfadens »Creating Valuable Digital Experiences« spiegelt sich auch im Programm der Ascend wieder. Denn nichts trägt mehr dazu bei, wertvolle Erfahrungen zu schaffen, als Praxis hautnah.

So teilt sich die Digital-Marketing Konferenz in zwei Hauptbereiche. Am 11. Juni findet der »Praxis-Tag« statt, an dem die Ascend-Teilnehmer ihr Wissen zu kanalübergreifendem E-Mail und Omnichannel-Marketing aktiv vertiefen können. Die Sessions werden dabei aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und ermöglichen so einen Rundum-Blick auf interaktive und individualisierte Kampagnen im B2B- und B2C-Marketing.

Auch am 12. Juni – dem Konferenztag verliert der Fokus: Praxisnähe nicht an Bedeutung. Top-Speaker und spannende Best Practices sorgen für tiefgreifende Einblicke in die Entwicklung von E-Mail- und Omnichannel-Kampagnen renommierter Unternehmen. Expertenwissen und Tipps zu Personalisierungen im Web sowie einem smarten Content- und E-Commerce-Marketing runden das Programm des Events wertvoll ab.

Hier könnt ihr euch eure Tickets für die Ascend sichern!