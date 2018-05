Effektives Kundendaten-Management – kostenloses Webinar am 15. Mai [Last Call]

Kundendaten auf Post-Its oder in super langen Excel-Tabellen? Man möchte meinen, solche Vorstellungen gehören im digitalen Zeitalter der Vergangenheit an. Doch weit gefehlt, denn für viele Unternehmen sind diese Szenarien noch bittere Realität. Lästige- in einfache Datenpflege umzuwandeln, ist aber nicht die einzige Herausforderung.

Wie profitiert das Sales-Team von effizientem Datenmanagement?

Traditionelle Datenpflege reicht im digitalen Wettbewerb nicht mehr aus. Lag der Fokus im offline Geschäft noch auf Schlagwörtern wie »Datenkonsistenz«, stellt die digitale Transformation das eigene Sales-Team vor andere, stets dynamische Herausforderungen. Denn die entscheidende Frage bei all’ diesen neuen Entwicklungen ist doch, wo die merkbaren Vorteile für die eigenen Sales-Mitarbeiter liegen.

Die Salesforce Sales Cloud gibt hier fundierte Antworten, denn als Single Point of Truth unterstützt sie den Sales-Mitarbeiter bei allen Aufgaben, die der Vertiefung einer positiven Kundenbeziehung dienen.

In unserem Webinar: »Single Point of Truth – Wie die Salesforce Sales Cloud Ihre Kundendaten zusammenhält!« gibt Digital Consultant Nico Saborowski am 15. Mai Einblicke in Sales-relevante Themen wie:

Lead-/Opportunity-Management

Sales Controlling

Vertriebskampagnen

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Single Point of Truth – Wie die Salesforce Sales Cloud Ihre Kundendaten zusammenhält!« bis zum 15. Mai hier direkt anmelden.