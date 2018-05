In eigener Sache: dotSource ist erster zertifizierter commercetools Spezialist weltweit

Verfasst am 22. Mai 2018 von Franziska Kunz

Der Agentur-Alltag unterliegt, wie die digitale Transformation selbst, einem steten Wandel. Ob Hype oder Trend, Silver-Surfer oder Generation Z – Inhalte und Zielgruppen stellen den digitalen Status quo permanent vor neue Herausforderungen. Um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen internen und externen Prozessen, zwischen Agentur-Matrix und variablen Einflussfaktoren zu gewährleisten, ist es nötig, sich stets den aktuellen Ansprüchen bewusst zu sein und diesen im besten Fall 1:1 gerecht zu werden. Diesen theoretischen Idealfall konnten sechs unserer Developer im Zuge ihrer commercetools Zertifizierung im April 2018 nun praktisch umsetzen.

Wissen kann nicht tief genug gehen

Ein reges, freundschaftliches Miteinander, professioneller Erfahrungsaustausch und hochwertiger Input kennzeichnen seit 2016 die erfolgreiche Partnerschaft mit commercetools.

Der API-First-Ansatz des Cloud-Spezialisten ermöglicht es, Systeme einfach und schnell anzubinden und sorgt damit für ein hohes Maß an Flexibilität mit geringem Integrationsaufwand. Das Handling einer breiten Produktpalette und vielfältigen Kategorien ist mit der All-in-One-Cloud problemlos realisierbar. Die dreimal wöchentlich stattfindenden Updates sorgen dafür, dass die technologischen Systeme zudem stets auf dem aktuellsten Stand bleiben. Mit seiner hoch performanten Plattform gehört commercetools damit zu den weltweit führenden Anbietern cloudbasierter E-Commerce-Technologie. Diese Eigenschaften machen das Produkt von commercetools zu einer vielseitig einsetzbaren Lösung für unsere Kunden.

Um für unsere Auftraggeber stets auf dem neusten technologischen Wissensstand zu sein, halten sich die dotSource Mitarbeiter in regelmäßigen Trainings und Workshops mit unserem Partner commercetools fit und bereiten sich nachhaltig auf aktuelle sowie zukünftige Tech-Skills und Trends vor. Anfang April stellten unsere Entwickler nun ihr tiefgreifendes Know-how rund um commercetools‘ cloudbasierte E-Commerce-Technologie in einer zweistündigen Prüfung erfolgreich unter Beweis. Damit sind unsere sechs Spezialisten nun die weltweit ersten »commercetools Certified Solution Developer«.

„Unser Zertifizierungsprogramm bietet commercetools-Profis die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu validieren, indem sie eines unserer Zertifikate für verschiedene Rollen erwerben. Um die commercetools-Zertifizierung zu erhalten, sollte ein Prüfling eine QCM-Prüfung bestehen, die online stattfindet. Wir freuen uns, dass dotSource als erster Partner diese Möglichkeit genutzt hat, dokumentiert es doch die hohe technische Exzellenz“, so Dirk Weckerlei, Head of Partner Management bei commercetools.

Mehr als nur ein Statussymbol

Unsere Ausgezeichneten nehmen aus diesem wertvollen Upgrade aber nicht nur ein hübsches Papierstück mit, sondern enorm viel Mehrwert. Erste intensive Erfahrungen mit commercetools konnten wir bereits in Zusammenarbeit mit unserem Kunden C.H. Beck sammeln. Dank der Vorbereitung auf die commercetools Prüfung haben unsere Entwickler nun tiefgründiges Know-how und einen noch intensiveren Einblick in die technischen Möglichkeiten der Cloud-Lösung.

Weiterbildung, Tiefgang und das Miteinander – das ist die gesunde Mischung, die unserer Philosophie ein weiteres Mal Recht gibt. Ein funktionierendes Team, das Hand in Hand arbeitet, steht dabei nicht nur intern an erster Stelle. Input und Austausch auch auf Partnerebene, wie in diesem Fall mit commercetools, sind von entscheidender Bedeutung, um die perfekte Lösung für unterschiedliche Unternehmensbedürfnisse zu schaffen.

Weiterbildung als Schlüssel zum Erfolg

Die Dynamik der digitalen Transformation fungiert als bester Motor für kontinuierliche Weiterbildung. Wer nicht Schritt hält, kann nicht weitergehen. Diese Logik mag banal klingen, stellt aber gerade im schnelllebigen Online Business die Basis allen Handelns dar. Denn Wissen ist Macht und nur, wer Know-how stetig ausbaut und weitergibt, kann dafür sorgen, dass Teamarbeit und Kundenprojekte erfolgreich werden.

Ob Print, Online oder Face-to-Face – bei dotSource findet ihr das richtige Medium, um euch fit für die digitale Transformation zu machen und beispielsweise das passende System für euren Shop zu finden. Einen fundierten Einblick in das Produkt von commercetools, auch im Vergleich zu anderen Lösungen, findet ihr in unserem Whitepaper

»E-Commerce-Software auswählen« Der Leitfaden steht hier kostenlos zum Download bereit.