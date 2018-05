Künstliche Intelligenz: Warum Verstehen ein Muss ist [5 Lesetipps]

Algorithmen bestimmen zunehmend unseren Alltag und treten in immer mehr Lebensbereichen auf. Sie sind das Herzstück jeder Künstlichen Intelligenz, von der Unternehmen zunehmend profitieren, um personalisierte und vollständige Einkaufserlebnisse anzubieten. Laut einer Umfrage für die Bertelsmann Stiftung haben mehr als die Hälfte der Deutschen jedoch kaum Wissen über diese mathematische Formel oder ihre Einsatzbereiche und fürchten sie deshalb. Das ist immerhin bedenklich.

Algorithmen stehen nicht nur hinter Google, Facebook oder Netflix, um passgenaue zugeschnittene Werbung, Filme oder Musik zu liefern, sondern tauchen auch in vielen anderen Gebieten wie Mobilität, Gesundheitswesen oder E-Commerce auf.

Aus den Algorithmen ergeben sich Produktempfehlungen, die Auswahl der besten Reiseroute oder Partner, die Diagnose von Krankheiten, die Vorauswahl von Bewerbern oder die Vorhersage eines Ausfalls einer Baumaschine, und vieles mehr.

Als ob es sich um einen Kochrezept handle, beschreibt der Begriff Algorithmus eine Reihe von Anweisungen, die Schritt für Schritt ausgeführt werden, um ein Problem zu lösen oder eine Aufgabe zu bewältigen. Bei Spotify beispielsweise bestimmt der Algorithmus, welche Lieder und Playlisten am besten zu deinem Geschmack und vergangenen Verhaltensweisen passen.

Um diese Aufgaben zu erledigen, ist eine effiziente und schnelle Verwaltung einer großen Datenmenge nötig. Maschinen, die mit Hilfe von Algorithmen arbeiten, spielen erste Liga auf diesem Gebiet Sie unterstützen Menschen bei der Automatisierung komplexer Vorhaben oder übernehmen sogar dessen Rolle.

Außerdem können Maschinen auf Basis vorhandener Informationen und des neuronalen Netzes lernen, neue Inhalte immer wieder zu verknüpfen und dadurch weiter zu lernen. Stichwort: Machine Learning, durch das Maschinen in der Lage sind, Prognosen und Entscheidungen zu treffen.

Wir ihr seht, ist Künstliche Intelligenz Hauptpfeiler jeder Technologie und unerlässlich, Daten in Mehrwert zu verwandeln. Sie ist der Schlüssel für eine effektive Automatisierung der Prozesse und der Bestandteil von intelligenten Apps und Services, die eine neue intelligente Zwischenschicht zwischen Menschen und Systemen schaffen.

Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Art der Arbeit oder die Kundenbeziehung, sondern auch auf die bestehenden Geschäftsmodelle und die Rolle des Staates. Die KI-Revolution kommt erst noch. Aus diesem Grund ist es wichtig, zu wissen und zu verstehen, was genau Künstliche Intelligenz ist, was ihre verschiedenen Bestandteile bedeuten und wozu man sie braucht. Denn nur wer seine digitale Welt kennt, kann sich dieser anpassen und die richtigen Maßnahmen treffen.

In diesem Zusammenhang sind mir die Pläne hinsichtlich KI des französischen Präsidenten Emmanuel Macron aufgefallen. Macron hat eine neue nationale Strategie für KI vorgestellt und diese in einem spannenden Interview mit Wired erklärt.

I think artificial intelligence will disrupt all the different business models and it’s the next disruption to come. So I want to be part of it. Otherwise I will just be subjected to this disruption without creating jobs in this country. So that’s where we are. And there is a huge acceleration and as always the winner takes all in this field.