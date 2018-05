Neue Bloggerin an Board

Hallo,

ich bin Franziska Kunz und unterstütze seit April 2018 als neue Bloggerin das Handelskraft Team. Gemeinsam mit Oli, Sara und Nico gehe ich digitalen Trends auf die Spur, um unsere Content-Creation-Pipeline weiter auf Trab zu halten.

Kreative Schreibe meets E-Commerce

Ich habe Anglistik/ Amerikanistik, Germanistik und Romanistik an der FSU Jena studiert. Der Abschluss als Diplom-Journalistin an der FSU Berlin war danach der Startschuss, um aus meiner Passion für das Schreiben eine Profession zu machen. Bei dotSource kann ich nun das, was mir im Blut liegt, mit dem, was Zukunft ist, verbinden.

Vor meiner Zeit bei dotSource war ich Sprachrohr und Schreibfeder für ein kleines Label aus Gotha, sowie Content Mitarbeiterin bei einem der Online-Handel Big Player. Ich konnte in der Vergangenheit also Luft auf beiden Seiten der E-Commerce Szene schnuppern und nehme diese Erfahrungen nicht nur in meinem persönlichen Werdegang mit.

Die Content-Creation für Handelskraft erinnert mich nahezu täglich an die digitale Kluft: Jungunternehmer vs. Big Player. Nur kann ich dank meiner Arbeit als Bloggerin diesen Aspekt jetzt aus einer anderen, spannend(er)en Perspektive betrachten.

Als Kind der Achtziger waren Internet, Online-Handel und Co. auch für mich wahnsinnig spannende Entwicklungen. Die digitale Transformation ist, nach wie vor, eine lange, beeindruckende Reise mit vielen Zwischenstopps und Zielen. Umso mehr freue ich mich, dass ich mich nun ganz offiziell auf den Weg machen- und euch in meinen Handelskraft-Artikeln auf diese Reise mitnehmen kann.