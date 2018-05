Rethink! Connected Customer 360° [Eventtipp]

Verfasst am 29. Mai 2018 von Franziska Kunz

Der Kunde ist König. Die erfolgreiche Umsetzung dieser omnipräsenten Phrase stellt digitale Unternehmen vor stets neue Herausforderungen. Ansätze und Lösungen für ein effizientes Customer Relationship Management bietet die Rethink! Connected Customer 360°. Vom 24. Bis 26. Juni treffen sich Im TITANIC Berlin über 150 Marketing-, CRM- und IT-Experten, um sich über brandaktuelle Strategien und Technologien rund um CRM , Customer Experience und -Data auszutauschen.

360° – Wenn der Name Programm ist

Nicht nur die Rundumsicht auf den Kunden steht bei der Rethink! im Mittelpunkt. Die Agenda selbst bietet mit zehn Kernthemen das Komplett-Paket für »connected customers«.

Von einladenden World Café und Icebreaker Sessions über Round Tables, Start Up Labs und One2One Meetings bishin zur Event App – die Rethink! bietet ihren Teilnehmern das volle Programm an Insights, Interaction und Networking, um »The Transformation of Customer Relationship Management« weiter voranzutreiben.

Bestens vorbereitet

Ein großer Vorteil des Rethink! Konzepts ist, dass bei allem Erfahrungs- und Expertenaustausch die Komplexität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt wird. Hinzu kommt, dass man sich die Konferenz Teilnehmer auf der »Polaroid Community Wall» ansehen- und sich so schon vorab einen ersten Eindruck vom personellen Lineup machen kann.

Mithilfe der Pocket Agenda ist auch eine Preview auf Themenschwerpunkte vor DEM Strategie-Event möglich. Das macht definitiv Lust auf mehr.

Hier geht es zu den Tickets für die Rethink!