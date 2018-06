Digital ohne dotSource? Wie Offsite ohne Wasser [Teamevent 2018]

Irgendwo aber nicht nirgendwo. Was soll man damit anfangen? Das haben wir uns auch gefragt, als die ersten Infos zum alljährlichen offsite Teamevent ins digitale Postfach flatterten. Aber die Ungewissheit und Spekulationen gehören genauso dazu, wie die Erfahrungen, die wohl jeder der mittlerweile 219 dotSource Mitarbeiter von diesem genialen Event mitnimmt.

Recap first, Offsite Second

Teamevent-Experten hatten es bereits geahnt, es wird auf jeden Fall wieder Wasser im Spiel sein. Doch bevor es auf die Saale ging, stand noch jede Menge mehr auf dem Programm, das ganz nach dotSource Tradition erst kurz vor Start bekannt gegeben wurde. Denn nach einem ersten Halbjahres-Recap der Geschäftsführung galt es inhouse noch Firmenjubiläen zu feiern und Joblevel-Upgrades zu ehren.



Voll motiviert von so vielen dotSource Memories konnten wir es kaum noch erwarten, endlich loszuziehen. So gab die Verwaltung bekannt, was uns in den kommenden Stunden erwartet. In 19 ausgelosten Teams galt es, Herausforderungen gemeinsam zu meistern, an Land sowie zu Wasser.

Geführte Geo-Cachings gekoppelt mit diversen Spielen und Aufgaben, ein gemeinsames Mittagessen, die spritzige Tour in 17 Schlauchbooten 12 Kilometer Saale-abwärts und natürlich der feurige Ausklang am Strandschleicher brachten so Digital Natives der dotSource zusammen, die sich innerhalb der Büroflächen sonst vielleicht nur am Kaffeeautomaten oder beim Mittagessen über den Weg laufen.

Kaiserwetter, beste Verpflegung (in fester und flüssiger Form), Spaß, Sport und fulminante Live-Acts machten diesen Tag zu einem Event, das wir so schnell nicht vergessen werden.

Die Stimmung des dotSource Offsite 2018 ist kaum in Worte zu fassen. Daher lassen wir jetzt Bilder sprechen, um dir einen Eindruck von diesem Highlight 2018 zu geben.

Du möchtest beim nächsten Mal auch dabei sein? Dann werde ein Teil unserer dotSource Familie und bewirb dich jetzt! Deine Karriere startet hier.

Noch mehr Infos rund um die dotSource und alle Digital Hot News bekommst du in unserem kostenlosen Handelskraft WhatsApp Kanal.