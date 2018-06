Digitales Omnichannel Marketing – kostenloses Webinar am 19. Juni [Last Call]

Verfasst am 12. Juni 2018 von Franziska Kunz

Kundenbidnung. Kanalwahnsinn. Marketingstrategie. Um diese drei Schlagwörter kommen Händler und Hersteller im Zuge der digitalen Transformation nicht herum. Mehr noch, muss es ihnen gelingen, eine effektives Zusammenspiel des Wer – Wann – Wo und Wie zu schaffen. Im Strudel der kanalübergreifenden Lösungen bedeutet das also, mit dem richtigen Konzept, Kunden zu gewinnen oder zu reaktivieren. Wie das gelingt, zeigt unser nächstes Webinar »Digitales Omnichannel Marketing mit der Salesforce Marketing Cloud – Kundengewinnung & -reaktivierung im Kanalwahnsinn«.

Den Durchblick erhalten

Multichannel, Crosschannel, Omnichannel – die Zahl der Attribute für kanalübergreifende Lösungen wächst. Gleichzeitig nehmen auch die Herausforderungen, die diese Maßnahmen mit sich bringen, stetig zu. Entscheidend für erfolgreiches Marketing ist, zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal die richtigen Inhalte zu liefern.

Die Salesforce Marketing Cloud bietet hierzu vielversprechende Lösungen. In unserem dritten Webinar: »Digitales Omnichannel Marketing mit der Salesforce Marketing Cloud – Kundengewinnung & -reaktivierung im Kanalwahnsinn« am 19. Juni gibt Digital Consultant René Zimmermann ab 15.00 Uhr noch mehr Antworten und Einblicke in dieses spannende Thema.

Als zertifizierter Marketing Cloud Consultant und Sales Cloud Administrator unterstützt René Kunden unter anderem bei der Auswahl, Implementierung und Einführung von CRM-Software. Diese Expertise bildet eine fundierte Grundlage, das schwierige und immer dynamischere Thema Omnichannel Marketing anzugehen und euch über Dos and Don’ts aufzuklären.

Jetzt kostenlos anmelden

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Digitales Omnichannel Marketing mit der Salesforce Marketing Cloud – Kundengewinnung & -reaktivierung im Kanalwahnsinn« bis zum 19. Juni hier direkt anmelden.

Weitere Webinartermine und -themen gibt es hier.