E-Commerce mit der Salesforce Commerce-Cloud [Webinar]

Verfasst am 14. Juni 2018 von Franziska Kunz

In Zeiten, in denen Shopping über jegliche Touchpoints zur Normalität geworden ist, wollen Kunden den Einkauf mit einer emotionalen Erfahrung verbinden. Ein ganzheitliches und nahtloses Shopping-Erlebnis ist daher essentiell, um sich dauerhaft im E-Commerce zu behaupten. Das nächste Webinar »E-Commerce mit der Salesforce Commerce Cloud« beschäftigt sich am 10. Juli unter anderem mit diesen Schwerpunkten.

Schneller, besser, persönlicher

Um im dynamischen Online-Wettbewerb mitzuhalten, ist es entscheidend, Kunden noch besser, individueller und kanalübergreifend zu erreichen. Händler und Hersteller stehen dabei vor der Herausforderung, Verkauf, Service und Vermarktung bestmöglich zu kombinieren. Konkret bedeutet das, Suche, Marketing- und Kampagnen-Management so zu optimieren, dass dem Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis geboten wird, welches ihn jederzeit, überall und personalisiert erreicht.

Wie man diese Aufgaben erfolgreich und nachhaltig meistert, ist Thema des nächsten dotSource Webinars am 10. Juli »E-Commerce mit der Salesforce Commerce Cloud«. Unser Experte Matthias Haupt wird nicht nur Einblicke in Architektur, Aufbau und Features geben, sondern auch auf die verschiedene Funktionalitäten eingehen, die das Thema E-Commerce beim Kunden noch weiter vorantreiben.

Jetzt kostenlos anmelden

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »E-Commerce mit der Salesforce Commerce Cloud« bis zum 10. Juli hier direkt anmelden.

