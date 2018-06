ISPO Digitize München [Eventtipp]

Verfasst am 25. Juni 2018 von Franziska Kunz

Jede Herausforderung ist eine Chance. Wie sich diese Theorie in erfolgreiche Unternehmenspraxis umsetzen lässt, zeigen wir Ihnen auf der ISPO Digitize . Als Plattform für die Zukunft der digitalen Branche bedeutet die ISPO vom 28.–29. Juni 2018 mehr als nur Know-how und Experten-Austausch.One-to-One Digital Coachings bieten Ihnen die Chance, die neuen digitalen Weichen der Zukunft zu stellen. Wie in jedem Jahr gibt es darüber hinaus einen Innovationsgipfel, der den grundlegenden Charakter der digitalen Transformation als das versteht, was er ist: ein Marathon.

Personalisierung als Schlüssel zum Erfolg

Bereiten Sie sich auf diese Herausforderungen vor und starten im ICM München am dotSource Stand mit dem ersten Training zum komplexen Thema: »Aufbau und Entwicklung personalisierter Beziehungen zu Kunden, Partnern und Lieferanten in der Sportindustrie und im Einzelhandel«. Digital Experte und dotSource CRM Team Lead Thomas Böhme zeigt Ihnen im One-to-One Coaching, wie Sie die Effizienz Ihre Digital-Strategie hinsichtlich Personalisierung steigern und damit Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig sichern.

Innovative Technologien verändern unser Leben grundlegend und geben die Macht in die Hände des Kunden. dotSource unterstützt Sie dabei, Ihre Beziehungen mit Kunden, Lieferanten und Partnern neu zu definieren, um zukunftsweisende Möglichkeiten zu nutzen, prognostizieren, sowie Service, Engagement und Handel zu verbessern. dotSource hilft Ihnen, die Kundenerfahrungen während der gesamten Customer Journey zu transformieren. Durch unsere vernetzten Angebote in den Bereichen E-Commerce, Marketing, Content und Design schaffen wir neue Wege für digitalen Erfolg in der erlebnisorientierten Wirtschaft von heute.

Sichert euch hier noch eure Tickets für die ISPO.

Wir freuen uns, euch an unserem dotSource Stand zu begrüßen.

Ihr könnt nicht dabei sein? Dann abonniert unseren Handelskraft WhatsApp Kanal. Wir informieren euch über die nächsten Events und Updates rund um das Digital Business. Kostenfrei, aber nie umsonst!