K5 Future Retail Conference 2018 [Eventtipp und Ticketverlosung!]

Das »Klassentreffen« der K5 geht in diesem Jahr bereits in die 8. Runde. Vom 3. bis 4. Juli 2018 kommt im Berliner Estrel Congress Center wieder das Who is Who der E-Commerce Branche zusammen. Neben etablierten Big Playern sind aber auch jede Menge kleinere Unternehmen vor Ort. Genau diese Mischung macht’s, denn nicht umsonst lautet das Motto der K5 2018 »David vs. Goliath«.

The Place to be

Unternehmer, Macher und Top Entscheider aus E-Commerce und digitaler Handelswelt treffen sich auch in diesem Jahr wieder auf der Future Retail Conference. Ein Blick auf die umfangreiche Agenda zeigt, dass die renommierte Konferenz zu Recht als DIE Leitveranstaltung für den Handel von morgen gilt, wenn es um Wachstum, Innovation und Trends im digital Business geht. Networking, persönlichen Erfahrungsaustausch und Inspiration auf höchstem Niveau inklusive!

Chatbot in Theorie und Praxis

dotSource Digital Analyst Oliver Kling und geschenkidee.ch Head of IT & Product Owner Yves Lüthi geben in der Session »Guided Selling mithilfe eines Chatbots« Einblicke in das How To für ein erfolgreiches Chatbot-Projekt – von der Konzeption über die Umsetzung bis hin zum erfolgreichen Livegang. Wir freuen uns auf eure Teilnahme an dieser spannenden Session. Start ist 14.00 Uhr.

Trefft dotSource am Stand 64

»Better play together« lautet nicht nur unsere Interpretation des diesjährigen K5 Leitmotivs, sondern spiegelt auch den Spirit wieder, den wir bei der dotSource leben. An einem Strang ziehen, bedeutet nicht nur, dasselbe Ziel anzuvisieren, sondern auch auf allen Ebenen zusammenzuarbeiten. Wie aus dem »better play together« das BEST play together wird, besprechen wir gerne mit euch bei Kaffee und süßen Snacks an unserem Stand Nummer 64. Schaut einfach vorbei oder vereinbart einen Gesprächstermin – wir freuen uns auf euren Besuch!

Gewinnt zwei Tickets für die K5 2018

Das Beste kommt zum Schluss. dotSource verlost 1x zwei Tickets für die K5! Was ihr dafür tun müsst? Schreibt uns einfach via Blog- oder Facebook-Kommentar, warum ihr auf der Future Retail Conference dieses Jahr nicht fehlen dürft. Wir freuen uns auf eure Beiträge.

Die Gewinner werden am 19. Juni auf Facebook bekannt gegeben.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann hier noch Tickets für die K5 ordern.