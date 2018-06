Meet Magento [Eventtipp]

Internationalisierung ist nicht nur brandaktuelles Thema im Makrokosmos: digitale Transformation. Wie sich global in der Shopsytem-Landschaft wiederspiegelt, zeigt Magento in seiner renommierten Eventreihe: Meet Magento , die bereits in über 40 Ländern weltweit organisiert wird – darunter in Argentinien, Vietnam, Japan, Indonesien und den USA. Die deutsche Ausgabe der Meet Magento in der Kongresshalle am Zoo Leipzig findet in diesem Jahr am 18. und 19. Juni bereits zum 12. Mal statt.

Synergieeffekte auf höchster Ebene

Ob Online-Händler- oder Agenturen, Entwickler oder Systemintegratoren – die Meet Magento versammelt mit über 700 Entscheidern und Meinungsbildnern das Who is Who des E-Commerce- und Magento-Environments.

Networking der Extraklasse steht bei diesem Event dank der breiten Range an Teilnehmern – neben der ohnehin beeindruckenden Agenda auf dem Programm. Höhepunkt DER E-Commerce Konferenz ist die große Aftershowparty, die noch mehr Gelegenheit für Inspiration, Insights und Netzwerken bietet.

Triff uns auf der Meet Magento am dotSource Stand Nummer 18.

Hier geht es zu den Tickets für die Meet Magento DE.