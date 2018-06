Netzfund: Fensterlos mit Aussicht

Flugreisen mit Fensterplatz-Garantie für jeden? Das wär’s doch, oder? Wie diese Zukunfts-Vision mit einem fensterlosen Flugzeug zusammenpasst, zeigt das neue Erste-Klasse-Konzept von Emirates . Bei der Dubai Air Show stellte die Airline im vergangenen Jahr ein fensterloses Kabinen-Projekt vor. Nicht einmal sechs Monate später können Kunden diese neue erste Klasse von Emirates in der Boeing 777 bereits erleben.

Digitalisierung macht’s möglich

Emirates ist bekannt für die guten Erfahrungen, die sie ihren Passagieren nicht nur in der ersten-, sondern auch in ihrer Economy-Klasse bietet. Getreu dem Motto »revolutionär ist mehr«, ist Emirates stets bestrebt, diesen Ruf zu halten. Nachdem First-Class-Fluggäste der A380 seit 2008 auch während des Flugs duschen können, kommt dank den unbegrenzten Möglichkeiten der Digitalisierung nun das nächste Upgrade hinzu.

Das neue Erste-Klasse-Abteil des Flugzeugs ist nicht nur fensterlos, sondern kommt auch ohne Flugbegleiter aus. Wer einen Wunsch hat, signalisiert diesen jetzt via Video-Anruf. Egal ob man arabischen Kaffee, Kaviar, oder noch ein Kissen möchte, die Verbindung mit dem »Personal« steht und funktioniert nun deutlich direkter und schneller als in der Vergangenheit.

Hinzu kommt, dass jeder einen Window-Seat hat, unabhängig vom tatsächlichen Sitzplatz. Auch die Passagiere, die in der Mitte der Kabine sitzen, können so dank Live-View die Sicht nach draußen genießen. In bester Bildqualität versteht sich.

Luxus hat oberste Prio, und zwar in allen Bereichen der Customer Journey – im wahrsten Sinne des Wortes. So verwundert es nicht, dass Emirates mit Mercedes Benz zusammenarbeitet, um diese so first-class wie möglich zu machen. Digitalisierung und Zufriedenheitsgarantie gehen im Luxus-Business eben Hand in Hand. Laut Emirates Präsident Sir Tim Clark sei das Feedback so positiv, dass die Airline eine Zukunft mit Passagierflugzeugen ohne Fenster nicht ausschließt.

Wir bleiben dran und halten euch natürlich auf dem Laufenden.

