Netzfund: Mit Biss durch die WM

Verfasst am 29. Juni 2018 von Franziska Kunz

Deutschland ist raus und das WM-Thema durch? Von wegen! Gerade im Hinblick auf die digitalen Highlights gibt es definitiv noch jede Menge Gesprächsstoff rund um DAS Turnier des Jahres. Und damit meinen wir nicht den Videobeweis, der ja mittlerweile schon zu einem Elfmeter-Rekord geführt hat. Abseits des grünen Rasens gibt es ein Gadget, das uns getreu dem Motto: klein aber fein, sicher auch noch über die Grenzen der Fußball-Weltmeisterschaft hinaus begleiten wird.

Heimlich hören mit dem Mund

Viele Spiele der WM finden ja zu regulären Arbeitszeiten statt. Wer es erst, 18.00 Uhr aus dem Büro schafft, kann also maximal noch das Match am Abend vor dem Bildschirm verfolgen. Für echte Fußballfans eher semi. Das dachten sich wohl auch die Hersteller des »FootballPens«, als sie das Gadget im Mantel eines unauffälligen Kugelschreibers entwickelten.

Mit Hilfe dieses Stiftes sei es möglich, sogar während eines Meetings bei den Vormittagsspielen der WM »dabei zu sein«. Und zwar via Biss auf eine kleine (aber feine) Platte am unteren Ende des »Kugelschreibers in disguise.«

„Durch die anatomische Verbindung von Kiefer und Innenohr ist das Audioprogramm ausschließlich für den Benutzer hörbar – das gewöhnliche Herumkauen auf dem Stift während des Mittwochmeetings wird somit zum versteckten Fanereignis.“so radio.net

Wie jetzt? Na so hier:

Der Haken

Die geniale Kombi aus App, Radiostream und Bluetooth–Empfänger gibt es allerdings noch nicht zu kaufen. Über ein Gewinnspiel bei radio.net könnt ihr den »Footballpen« jedoch ergattern.

Wir sind gespannt, wo die Reise für dieses Gadget hingeht.

Du willst keine News über digitale Innovationen und Trends mehr verpassen? Dann bist du im Handelskraft WhatsApp Kanal genau richtig.

Kostenlos? Immer! Umsonst? Niemals!