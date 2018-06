Next Level CRM mit der SAP Sales Cloud [Webinar]

Interaktion ist das A. und O., wenn es um die Schaffung eines exzellenten Kunden-Erlebnisses geht. Dies schließt sowohl den Kunden-Dialog durch Vertriebsmitarbeiter ein, als auch die interaktive Begleitung des Kunden während der gesamten Customer Journey. Wie man dabei die Grenzen des herkömmlichen Vertriebs überschreitet, um großartige Kunden-Erfahrungen zu schaffen, zeigen wir in unserem nächsten Webinar zur SAP Sales Cloud am 17. Juli.

Proaktivität als Garant für die Optimierung der Vertriebs-Prozesse

Der Workload eines Vertriebsleiters ist enorm. Er muss nicht nur Strategie, Leistung und Entwicklung stets im Blick haben, sondern auch Zahlen analysieren und für Transparenz sorgen. Umso wichtiger ist es, auf Reporting- und Forecast-Funktionalitäten zurückgreifen zu können. Die SAP Sales Cloud unterstützt den Sales Lead bei diesen Herausforderungen, indem sie alle notwendigen Informationen schnell, einfach und übersichtlich zur Verfügung stellt. So können Vertriebsprozesse und -strategien ganzheitlich abgebildet- und mit Hilfe von Analysen, Reportings und Prognosen skalierbar gemacht werden. Wie du diese Theorie in erfolgreiche Praxis umsetzt, erfährst du in unserem Webinar: »Next Level CRM mit der SAP Sales Cloud – bessere Analysen und Prognosen für einen effizienteren Vertrieb« am 17. Juli.

Mit der mobilen CRM-Lösung zum exzellenten Kunden-Erlebnis

dotSource Strategy & Digital Consultant Antero Axthelm wird in dem Webinar zeigen, wie du deinen Vertriebsmitarbeitern mit der SAP Sales Cloud mehr Freiraum und Kompetenz im schnelllebigen Digital Business schaffst. Die Verlagerung von gespeicherte Informationen auf die Mobilgeräte der Vertriebsmitarbeiter und die Eliminierung von Datensilos im Backoffice sind dabei nur zwei Ansatzpunkte, um die Schaffung eines exzellenten Kunden-Erlebnisses zu gewährleisten.

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Next Level CRM mit der SAP Sales Cloud – bessere Analysen und Prognosen für einen effizienteren Vertrieb« bis zum 17. Juli

