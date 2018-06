Prudsys Personalization & Pricing Summit 2018 [Eventtipp]

Am 26. und 27. Juni findet der personalization & pricing summit im Berliner nhow statt. 200 Fachbesucher treffen sich unter dem Motto »Reinforcing Retail«, um sich unter anderem zum topaktuellen Thema KI-gestützte Automatisierung von Prozessen auszutauschen.

Praxisnah und brandaktuell

Künstliche Intelligenz optimiert schon heute zahlreiche Unternehmens-Prozesse im stationären Handel sowie im E-Commerce. KI steht deshalb im Fokus des Programms. Zahlreiche Top-Unternehmen aus beiden Bereichen nehmen auch in diesem Jahr wieder an der personalization & pricing summit in Berlin teil und präsentieren spannende Insights, bespielsweise in das Erzielen nachhaltiger Wettbewerbsvorteile.

Networking der Extraklasse

Der erste Konferenztag mündet am Abend in ein Get-Together der besonderen Art. Zeit für ausgiebiges Netzwerken finden die Teilnehmer in spektakulärer Kulisse, denn nach einer gemeinsamen Spree-Schifffahrt startet die beliebte Party auf der Dachterassse des nhow.

Damit nicht genug, wird am zweiten Tag des Summits der »Personalization Award« verliehen. Mit ihrer innovativen und umfangreich personalisierten Kundenansprache in Onlineshop, Newsletter, eReader und App konnte Thalia die prudsys Fachjury 2017 überzeugen.

Wir sind gespannt, wer es in diesem Jahr auf das Siegertreppchen schafft. Seid dabei und sichert euch hier noch eure Tickets!