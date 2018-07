E-Commerce mit der Salesforce Commerce Cloud – kostenloses Webinar am 10. Juli [Last Call]

Verfasst am 28. Juni 2018 von Franziska Kunz

Überall und zu jeder Zeit shoppen zu können, ist mittlerweile in unseren Alltag übergegangen. Bevor wir überhaupt darüber nachdenken konnten, ob wir schon wieder etwas neues erwarten, bietet die E-Commerce-Maschinerie im Akkord neue Tools für ein allzeit nahtloses Einkaufserlebnis. Um sich dauerhaft im Digital Business zu behaupten, wird es für Unternehmen daher immer wichtiger, unsere Einkaufserlebnisse mit emotionalen Erfahrungen zu verbinden. Wie das geht, thematisiert dotSource Digital Experte Matthias Haupt im nächsten Webinar zu: »E-Commerce mit der Salesforce Commerce Cloud« am 10. Juli.

Das große Ganze im Blick behalten

Marketing, Vertrieb und Service gehören untrennbar zusammen, wenn es um eine erfolgreiche digitale Strategie geht. Die Verzahnung dieser Trias legt den Grundstein für die Optimierung von Prozessen rund um Personalisierung und Kampagnen-Management. Upgrades auf diesen Gebieten bieten Händlern und Herstellern die Möglichkeit, Kunden noch besser, individueller und kanalübergreifend zu erreichen. So viel zur Theorie.

Wie man diese theoretischen Maxime in erfolgreiche und nachhaltige Unternehmnes-Praxis umsetzt, klären wir im nächsten dotSource Webinars am 10. Juli »E-Commerce mit der Salesforce Commerce Cloud«. Unser Experte Matthias Haupt wird nicht nur Einblicke in Architektur, Aufbau und Features geben, sondern auch auf die verschiedene Funktionalitäten eingehen, die das Thema E-Commerce beim Kunden noch weiter vorantreiben.

