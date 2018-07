Netzfund: Die individuelle Melone

Exklusive, personalisierte Produkte sind in aller Munde: Ob Müsli, Schokolade oder Smartphones. Vor dem Individualisierungs-Zwang in der doch so eintönigen Industriewelt kann sich nichts und niemand verstecken. Gerade in der Welt des E-Business gilt oft: Der potenzielle Kunde braucht um jeden Preis die Exklusiv-Version.

»Quadratisch, praktisch, gut«

Jetzt sind in Japan ganz besondere Exemplare einer Frucht aufgetaucht, die auch noch das Prädikat »effizient« verdienen: Quadratische Wassermelonen. Ganz nach dem Motto »Quadratisch, praktisch, gut« passen sie einfach in jeden Kühlschrank. Zusätzlich stellen sie auch noch das ganz besondere, individuelle Geschenk dar. Und das zum exklusiven Preis von 12600¥, das sind rund 100€. Perfekt herzförmige Varianten gehen auch schon mal für 35000¥ (250€) über den Ladentisch. Wem der Preis zu hoch ist, der findet im Netz aber auch ausführliche DIY-Anleitungen. In speziellen transparenten Kunststoffboxen gezüchtet, sollen die rot-grünen Unikate auch noch gut schmecken.

Also,schnell genießen, bevor man sich satt gesehen hat.

