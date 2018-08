Agil, flexibel, kundenzentriert: Die Customer Engagement Plattform von Salesforce

Hersteller im B2B-Umfeld sehen sich signifikanten und disruptiven Veränderungen der Kundenerwartungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette konfrontiert. Die Nachfrage nach individuellen Produkten, anspruchsvollen und ganzheitlichen Services sowie die Erwartungen an ein intensiveres und personalisiertes Kundenerlebnis verändern die heutigen Marketing-, Vertriebs- und Servicemodelle. Analog zu B2C-Märkten, die früher linear waren, hat sich der Kaufprozess im B2B-Bereich stark verändert. Um sich im Digital Business der Zukunft zu behaupten, müssen Hersteller also Kundenerlebnisse und damit einhergehend agile, flexible und kundenorientierte Prozesse neu definieren.

Smarter Vertrieb und effizientes Marketing

Die Erwartungen an Marketing, Vertrieb und Service steigen nicht nur, sondern verändern sich stetig und überschreiten traditionelle Grenzen. Neue und bestehende Wettbewerber mit disruptiven Geschäftsmodellen wie Produkt as a Service beschleunigen diese Entwicklung. Unternehmen müssen heute schnell handeln, um die Chancen dieser Veränderungen zu nutzen. Die künftigen digitalen Champions überwinden Innovationsrückstände und verbinden Datensilos, um ein kundenorientiertes Geschäftsmodell aufzubauen. Doch wie gelingt das?

Die Antwort lautet: Digitale Plattform. Agil, flexibel und kundenorientiert ist dabei das Motto auf allen Prozess- und Darstellungsebenen. Die Customer Engagement Plattform von Salesforce bietet dank automatisierter, personalisierter und innovativer Kundeninteraktion eine kundenzentrierte End-to-End Lösung für B2B-Unternehmen. Tempo halten ist auch hier von entscheidender Bedeutung: Die Plattform von Saleforce eine hohe Geschwindigkeit bei der Abbildung kundenorientierter Geschäftsmodelle und das bei gleichbleibender Stabilität im Backend.

Mit dotSource und Salesforce in eine erfolgreiche, digitale Zukunft

dotSource ist der Experte für die agile Umsetzung eurer Anforderungen in eine moderne digitale Plattform. Mit unserem Industrie-Know-how, sowie der Expertise in der Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Services unterstützen wir euch bei der Transformation in ein kundenzentriertes Unternehmen. Wie das aussehen kann, könnt ihr vom 12. bis 13. September auf der DMEXCO live erleben. Besucht uns bei unserem Partner Salesforce am Stand 11 in Halle 6. Dort finden wir gemeinsam heraus, wie folgende Lösungsansätze euer Business voranbringen:

Automatisiertes Marketing

Vorgefertigte Customer Journeys erreichen Kontakte zum richtigen Zeitpunkt auf dem richtigen Kanal. Ein automatisches Lead Scoring und Lead Nurturing unterstützt den Vertrieb, sich auf die relevanten Geschäftschancen zu konzentrieren.

Kollaborativer Vertrieb

Die eingebaute und kontextbasierte Zusammenarbeit im System ermöglicht, sowohl dem Vertrieb untereinander, als auch im Partnervertrieb, das richtige Angebot zu unterbreiten und Geschäftsabschlüsse schneller zu tätigen.

Smartes Verkaufen

Der B2B Onlineshop schafft neue und personalisierte Einkaufserlebnisse. Dies ermöglicht eine nahtlose Interaktion mit allen anderen Vertriebskanälen. Kunden bzw. Partner können sich so intuitiv maßgeschneiderte Angebote selbst zusammenzustellen.

Omnichannel Service

Die nahtlose Integration aller Kommunikationskanäle und Field Service Module ermöglichen einen auf den Kunden zugeschnittenen Support. Eine integrierte Wissensdatenbank und intelligente Servicekanäle wie Chatbots reduzieren die Serviceaufwendungen enorm.

Digitale Plattform: Das Rundum-Paket

Ob Um- oder Neustrukturierung, die Customer Engagement Plattform bietet euch also die Möglichkeit, eure Geschäftsmodelle hinsichtlich Marketing, Vertrieb und Services auf das nächste Level zu heben, und zwar dank:

erhöhter Kundenzufriedenheit und Kundenbindung

gesteigerter Vertriebseffizienz

besserer Serviceproduktivität und -qualität

erhöhter Transparenz

verbesserter Kundeneinsichten und Nutzung der Daten

reduzierter operative Kosten

Triff dotSource auf der DMEXCO 2018

Wir freuen uns, euch bei unserem Partner Salesforce zu begrüßen und unsere Vision persönlich und mit Best Practices erlebbar zu machen. Ihr könnt hier einen Termin vereinbaren, oder spontan an unserem Stand vorbeikommen.

Noch mehr Infos und die Tickets für die DMEXCO 2018 gibt es hier.

Am Vorabend der DMEXCO sind wir auch auf dem exklusiven Pre-Event: BE.INSIDE vor Ort.

Der Terminkalender platzt aus allen Nähten? In unserem kostenlosen Handelskraft WhatsApp Newsletter halten wir euch über alle E-Commerce Events auf dem Laufenden.