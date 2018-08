Digitale Plattformen im B2B – dotSource und Salesforce auf der DMEXCO 2018

Die Nachfrage nach individuellen Produkten, umfassender und kompetenter Beratung, sowie natürlich personalisierten Kundenerlebnissen verändern die heutigen Modelle von Marketing, Vertrieb und Services. Das gilt nicht nur im B2C, sondern immer mehr auch im B2B-Bereich. Händler und Hersteller im B2B-Umfeld werden so mit starken, disruptiven Veränderungen von Erwartungen entlang der gesamten Customer Journey konfrontiert. Umso wichtiger ist es, auf Kurs zu bleiben und sich beispielsweise mit den Machern und Entscheidern zu diesem Wandel auszutauschen. Anlaufstelle Nummer Eins dafür ist die DMEXCO am 12. und 13. September 2018 in Köln.

Das Beste aus Theorie und Praxis

Getreu dem Motto »global denken, lokal handeln« wartet die DMEXCO mit über 1000 Ausstellern und 500 Referenten aus der ganzen Welt auf – eine breite Range an Vorträgen internationaler Speaker, Ausstellungen von Top-Brands und praxisorientierten Seminaren inklusive.

Darunter auch wir von dotSource mit unserem Partner Salesforce. In Halle 6 am Stand C 011 zeigen wir, wie sich die Theorie verschiedener Optimierungspotentiale für Ihre Marketing-, Vertriebs- und Servicestrategie in erfolgreiche Praxis umsetzen lässt. Ob Automatisierung, Kanalmix oder Kollaboartionsmodelle, wir finden gemeinsam die passende Lösung.

Die DMEXCO gilt zu Recht als DER Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus Digital Business, Marketing und Innovation, um sich inmitten der 40.000 hochkarätigen Besucher über digitale Trends und zukünftige Business-Potentiale auszutauschen. Das umfangreiche Programm dieses Top Events bietet also neben Inspiration und Weiterbildung, Trends, Innovationen und Technologien bis hin zu einzigartigen Networking-Gelegenheiten, Insights und Erfahrungsaustausch satt.

Mit unserem Partner vor Ort

Wir freuen uns, euch bei unserem Partner Salesforce zu begrüßen und unsere Vision persönlich und mit Best Practices erlebbar zu machen. Gemeinsam finden wir heraus, wie ihr Marketing, Vertrieb und Services eures Business voranbringt, um der Nachfrage nach Qualität und Personalisierung auf allen Ebenen gerecht zu werden. Ihr könnt hier einen Termin vereinbaren, oder spontan an unserem Stand vorbeikommen.

Am Vorabend der DMEXCO sind wir auch auf dem exklusiven Pre-Event: BE.INSIDE vor Ort.

