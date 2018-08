Growth Marketing Summit [Eventtipp]

»Everything has changed and nothing is different«. Dieses Zitat ist so special wie sein Verfasser und Speaker der growth marketing SUMMIT am 06. September 2018 in Frankfurt am Main. Der kanadische Autor Scott Stratten ist aber nicht das einzige Highlight, das euch bei der diesjährigen Ausgabe im Kap Europa erwartet.

100 Prozent Know-how, 0 Prozent Blabla

Die Auswahl der weiteren Speaker ist so einzigartig wie die Inhalte ihrer Vorträge. Profitiert von dem Wissen und Können dieser von Hand erlesener Redner, und baut euer eigenes Know-how rund um deren Erfahrungen und Insights aus.

Von Keynotes bis hin zu Best Practices könnt ihr euren Horizont in jeder Präsentation erweitern. Lernt CRO-Experten aus der ganzen Welt kennen und tauscht eure Erfahrungen aus. Morgan Brown (»Facebook«) wird beispielsweise darüber sprechen, wie ihr maschinelles Lernen zu eurem Vorteil nutzen könnt. Tim Herbig (»iridion«) wird euch darüber hinaus zeigen, wie ihr euch auf eure Kunden konzentrieren könnt und solltet.

Das ist aber bei weitem nicht alles. So gibt es neben jeder Menge Input und einzigartigen Möglichkeiten zum Netzwerken, natürlich auch 1a Verpflegung und Unterhaltung.

Hier sichert ihr euch die Tickets für die growth marketing SUMMIT 2018.

Ihr wollt keine Events mehr verpassen? Dann abonniert unseren kostenlosen Handelskraft WhatsApp Newsletter.