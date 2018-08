Handelskraft Digital-Frühstück »BAU.digital« am 28. September in Köln

Verfasst am 30. August 2018 von Franziska Kunz

Hochwertige und konsistente Daten sind nicht nur online Voraussetzung, um die eigene Ware zu verkaufen. Gerade bei erklärungsbedürftigen Profi-Produkten bedarf es auch auf der anderen Seite einer grundlegenden »Database«, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch wie gelingen effiziente Datenpflege und erfolgreiches Produktdatenmanagement? Welches PIM-System passt zu Geschäftsmodell und Systemlandschaft? Wo liegt der Mehrwert für die eigenen Mitarbeiter UND die Kunden? Diesen Fragen gehen wir am 28. September beim Handelskraft Digital-Frühstück »BAU.digital« in Köln auf den Grund.

Industriecharme trifft Industrie Know-how

Im Werkstatt-Atelier der Alten Lederei Köln begrüßen wir Händler und Hersteller bei einem gemeinsamen Start in den Tag. Wie immer wird es zwischen Expertenvorträgen ausreichend Gelegenheit für Erfahrungsaustasuch und Netzwerken geben.

Den Auftakt macht Ivica Coric. Unter dem Titel »Business First MDM – Ganzheitliches Master Data Management für Ihren Geschäftserfolg« wird der Pre-Sales Consultant unseres Partners Stibo Systems GmbH auf die Herausforderungen und Chancen von MDM und PIM eingehen und erläutern, wie effiziente Produktkommunikation durch eine zentrale Stammdaten-Plattform, sowie erhöhte Kundenzufriedenheit durch die Gewährleistung von Datenqualitätgelingt gelingen. Ein Einblick zu Cloudbasiertem Data Sourcing und Data Syndication zwischen Herstellern, Retailern und Distributoren wird den ersten Experten-Vortrag abrunden.

Mit konkreten Beispielen aus der täglichen Anwender-Praxis wird Markus Kühner, Leiter Produktmarketing unseres Kunden Adolf Würth GmbH & Co. KG sein Experten Know-how zu »Effizientem Produktdatenmanagement und Mehrkanal-Produktkommunikation im C-Teile-Segment« beleben und zeigen, wie Produktmanagement weniger als Bremser und noch mehr als Booster genutzt werden kann. Interne Kollaboration, Time-to-Market, sowie kanalübergreifende Konsistenz der Informationen sind dabei nur drei der Vorteile in der praktischen Anwendung.

Wir laden alle Händler und Hersteller herzlich ein, am 28. September am Digital-Frühstück »BAU.digital« in Düsseldorf teilzunehmen.

