Salesforce Pardot – Lead Management im B2B [Webinar]

Der Traum jedes Marketing-und Vertriebsmitarbeiters: Einen Lead schnellstmöglich in einen umsatzkräftigen Kunden zu verwandeln. Dafür sind passende produktive Tools unersetzlich. Mit Pardot bietet Salesforce eine intelligente B2B-Marketing-Automatisierung, um hochwertige Leads zu generieren und diese dann »Sales-ready« an den Vertrieb zu übergeben. In unserem Webinar »Salesforce Pardot – Lead Management im B2B« zeigen wir am 18. September 2018, wie man mit effizientem Lead Management Zeit und Kosten spart.

Vom ersten Klick zu einer langfristigen Beziehung

Ein durchdachtes Lead Management ist mittlerweile ein Must Have im B2B, um langfristig erfolgreich zu sein. Dank Pardot werden Bedürfnisse von potentiellen Kunden schneller identifiziert. Dadurch können diese zielgerichteter mit automatisierten Marketingmaßnahmen angesprochen werden. Eine lückenlose Dokumentation der Customer Journey jedes einzelnen Lead spielt dabei eine wichtige Rolle und wird in Pardot übersichtlich dargestellt.

Wie ihr mit Salesforce Pardot euer Unternehmen auf den Erfolgskurs bringt und welche Vorteile noch auf euch warten, möchte unser Experte und Digital Consultant René Zimmermann im kommenden Webinar am 18. September 2018 ab 15:00 Uhr genauer erklären. Unterthemen wie Lead Scoring, Grading und Routing stehen ebenfalls auf dem Programm.

Jetzt kostenlos anmelden

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Salesforce Pardot – Lead Management im B2B« bis zum 18. September hier direkt anmelden.

Hier warten noch mehr Webinare warten auf euch.

Der Terminkalender platzt aus allen Nähten? Dann halten wir euch auf unserem Handelskraft WhatsApp Kanal über alle Digital News auf dem Laufenden.