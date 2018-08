Webinar: Progressive Web Apps – Die Zukunft von Mobile Apps? [Last Call]

KI, VR und IoT – diese Kürzel haben wir aktuell wohl alle auf dem Schirm. Doch da gibt es noch eins, dass sich in Zukunft in die Riege beliebter Abkürzungen einreihen wird: PWA. In unserem nächsten Webinar »Progressive Web Apps – Die Zukunft von Mobile Apps?« werden wir am 04. September auf diese Innovation eingehen. Dabei erläutern die dotSource Experten Sebastian Klein und André Wolf, was PWAs sind, was sie leisten und welche Rolle sie für die App Stores von heute in der Zukunft spielen könn(t)en.

Altbewährtes mit neuen Möglichkeiten

Diverse Nutzeranalysen bestätigen, dass tatsächlich nur noch ein Bruchteil der Smartphone-User neue Apps installiert, der durchschnittliche User jedoch bis zu 100 Websites im Monat besucht. Warum also nicht die Reichweite von Websites mit den Möglichkeiten einer native App verbinden? Genau das ist mit Progressive Web Apps möglich. PWAs sind Websites, die viel mit mobilen Apps gemein haben. So kann man auch offline auf diese Arten der Websites zugreifen, oder sie dem Homescreen hinzufügen. Anders als bei herkömmlichen Apps muss die Progressive Web App dafür nicht installiert werden.

Sind PWAs also die Zukunft von Mobile Apps? Dieser Frage gehen unsere Digital Experten Sebastian Klein und André Wolf in ihrem gleichnamigen Webinar am 04. September ab 15.00 Uhr auf den Grund. Welche Vor- und Nachteile diese Innovation aus privater, aber auch geschäftlicher Sicht bringen, sowie ein Blick in die Zukunft werden in diesem dotSource Webinar Thema sein.

Jetzt kostenlos anmelden

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Progressive Web Apps – Die Zukunft von Mobile Apps?« bis zum 04. September hier direkt anmelden.

Weitere Webinartermine und -themen gibt es hier.

Keine Zeit für das nächste Webinar? Wir halten dich auf unserem Handelskraft WhatsApp Kanal über alle Digital News auf dem Laufenden.