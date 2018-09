All Facebook Marketing Conference 2018 [Eventtipp]

Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, heute online präsent zu sein. Doch da sein, heißt noch nicht, erfolgreich sein. Wie kann man also aus dem Auftritt im World Wide Web das Beste herausholen? Die Antwort lautet immer öfter: Content-Commerce und Social Media. Von Snapchat bis Instagram, von Content Creation bis Video Content, und von Social Advertising bis Community Management – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Welche für das eigene digitale Projekt die passende ist, erfahrt ihr am 08. Oktober auf der All Facebook Marketing Conference in Berlin.

Best Practice für Best Marketing

Ein Tag voller Top Sessions, Talks und Speaker auf insgesamt fünf Bühnen erwartet euch im Berliner BCC. Neben dem Konferenzprogramm gibt es auch intensive Workshops, die euch dank praktischer Beispiele in halb- oder ganztägigen Sessions zum Experten auf eurem Themengebiet machen. Ob Einsteiger oder Advanced, Content Creation oder Social Advertising – für jeden ist etwas dabei und dank der fünf Bühnen kann man sich gezielt den Input holen, den über 50 Speaker in mehr als 40 Sessions und Talks zu bieten haben.

Bringt eure Marketingkampagnen auf das nächste Level und sichert euch hier eure Tickets für die All Facebook Conference 2018.

Einen Handelskraft Rabattcode gibt es noch obendrauf: HANDELSKRAFT15

Wir freuen uns auf die All Facebook 2018 und auf euch! Trefft uns am 08. Oktober in Berlin.

