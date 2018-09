»B2B-E-Commerce im Plattformzeitalter – Chancen und Konzepte« auf dem ECC-Forum 2018 [Eventtipp]

Verfasst am 12. September 2018 von Franziska Kunz

»B2B-E-Commerce im Plattformzeitalter – Chancen und Konzepte«: Der Titel der diesjährigen Ausgabe des ECC-Forums macht seinem Namen am 27. September 2018 alle Ehre. Denn bei dem Leitevent für digitalen Handel erfahren Händler und Hersteller nicht nur, wie sie von Plattformen profitieren können, sondern auch, wie sie mit Amazon Business, Alibaba und Co. erfolgreich mithalten. Und das natürlich First Hand.

Lösungsansätze in Theorie und Praxis

Inspiration, Insights, Netzwerken – Auf dem ECC-Forum können Händler und Hersteller vom Know-how der E-Commerce Experten aus dem B2B-Sektor profitieren, Praxisnahe Lösungsansätze für die eigene Digitalstrategie inklusive. Dafür sorgen Sessions und Speaker bereits etablierter, aber auch neuer Branchenkollegen.

Kein ECC-Forum ohne Networking. Nicht nur am Veranstaltungstag selbst gibt es die Möglichkeit, mit den Machern und Entscheidern des E-Commerce auf Augenhöhe zusammenzukommen. Wie immer findet am Vorabend des B2B-Events in der Playa Cologne ein exklusives Get-together für ECC-Club Mitglieder statt.

Triff dotSource auf dem ECC-Forum

Auch wir von dotSource sind natürlich am 27. September vor Ort. Wir freuen uns, euch in Köln zu treffen.

Ticktes für das ECC-Forum gibt es hier.

