Bildung grenzenlos – Digitalisierung für Groß und Klein

Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Jeder von uns hat diese Frage schon mindestens einmal im Leben gehört. Nicht selten gibt es im Laufe der Jahre darauf auch mehr als eine Antwort. Während man im Kindergarten noch von einer Zukunft als Cowboy oder Prinzessin träumt, werden die beruflichen Ziele mit zunehmendem Alter auch immer realistischer. Ob Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik – gerade in den Bereichen, die mehr oder weniger direkt vom digitalen Wandel betroffen sind oder diesen gar mitgestalten, hat sich in den letzten zwanzig Jahren viel getan, insbesondere auch im Hinblick auf die Berufsbilder. Kann man doch jetzt nicht mehr „nur“ Kaufmann und Kauffrau für Bürokommunikation, sondern eben auch für E-Commerce werden.

Heute schon an morgen denken

Genau diesen »MINT«-Disziplinen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) schenkt das gleichnamige Festival der Friedrich-Schiller-Universität Jena in dieser Woche besondere Beachtung. In spannenden Vorträgen, Mitmach-Experimenten, Workshops und anderen Angeboten zur Berufsorientierung gibt es noch bis zum 13. September jede Menge zu »entdecken, erforschen und erleben«.

Auch dotSource ist als Sponsor, mit einem Stand und vielen interaktiven Specials vor Ort. Ein Vortrag zu interessanten und lustigen Fakten rund um Internet und IT wird die Schüler mit auf die Reise durch die digitale Welt nehmen. Wer sich also schon immer mal gefragt hat, wie alt das Internet eigentlich ist, welches das meistgeklickte Video auf Youtube ist, oder was es mit dem Pfeil im Amazon-Logo auf sich hat, findet bei uns die Antworten.

Darüber hinaus erfahren die Besucher des »MINT-Festivals«, welche Berufsbilder bei dotSource möglich sind und wie so ein Alltag in einer Digitalagentur aussieht.

Als wachsendes Unternehmen wissen wir, wie wichtig es ist, für gut ausgebildeten Nachwuchs zu sorgen. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Diese Tendenz ist seit den letzten zwanzig Jahren in allen Lebensbereichen spürbar. Digitalisierung betrifft nicht mehr nur eine kleine Gruppe an Entwicklern und IT-Experten, die im stillen Kämmerlein vor sich hin tüfteln. Jede Altersgruppe und Branche kommt mittlerweile mit den Themen rund um das World Wide Web in Berührung.

Umso wichtiger ist es, die jüngere Generation von Anfang an aufzuklären, zu informieren und fit für die Zukunft zu machen. Und diese ist zweifellos digital. Wer weiß, vielleicht treffen wir in diesen Tagen auf die nächsten dotSource Digital Natives, die unsere Vision und Mission in den kommenden Jahren fortführen. Wir freuen uns, unseren Beitrag zu leisten und Interesse für die MINT-Bereiche mit digitalem Support zu wecken.

E-Commerce Know-how für jede Generation

Von Berufsorientierung über Ausbildung, Bachelor oder Masterstudiengang – gemeinsam mit einem gut funktionierenden Netzwerk aus Partnern und vielversprechenden Kooperation unterstützt dotSource den E-Commerce Nachwuchs auf allen Bildungswegen.

Aber nicht nur für die zukünftigen E-Commerce Fachkräfte ist Bildung entscheidend. Kaum ein Unternehmen kommt noch ohne digitales Know-how und entsprechend geschultes Personal aus. Deshalb benötigen Unternehmen dringend Mitarbeiter, die dazu in der Lage sind, alte Strukturen und Prozesse aufzubrechen und durch intelligente digitale Lösungen zu ersetzen.

Die Seminarreihen der Digital Business School zum »E-Commerce Manager» und »Digital Transformation Architect» sind daher eine vielversprechende Alternative, um jederzeit Digital Experte zu werden und das Online-Business aktiv mitzugestalten.

Das erfordert zum einen ein hohes Verständnis für die technologischen Entwicklungen und digitalen Prozesse, zum anderen stellt es neue Anforderungen an die individuellen Rollen im Unternehmen. Darauf bereitet die Digital Business School in individuellen Workshops und Trainings vor.

Die nächste Seminarreihe startet am 26. September. Hier könnt ihr euch informieren und die letzten Plätze sichern.

