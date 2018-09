Content Marketing Masters [Eventtipp]

Bereits zum fünften Mal könnt ihr in unserer Hauptstadt Berlin euer Wissen rund um Content-Commerce erweitern und auffrischen: Denn die Content Marketing Masters stehen wieder an. Am 18. Oktober zeigen euch zahlreiche Experten im H4 Hotel am Alexanderplatz, welche Potentiale im Content-Bereich stecken. Und dank Handelskraft könnt ihr beim Ticketkauf noch kräftig sparen.

#weilwirdichlieben

Seid ihr schon einmal auf einen Content-Kanal der Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) gestoßen? Mit Eigenironie, Ehrlichkeit und Humor haben es die Marketers der BVG geschafft, die Herzen der Fahrgäste zu erobern. Doch wie ist ihnen das gelungen? Genau das möchte Dr. Martell Beck, Bereichsleiter für Marketing und Vertrieb, bei den diesjährigen Content Marketing Masters genau erklären.

Aber nicht nur die BVG wartet mit einem spannenden Speaker. In insgesamt 16 Sessions könnt ihr nationale und internationale Top-Referenten auf der Bühne erleben. Dank einem Doppel-Track-Angebot könnt ihr zudem genau die Themen wählen, die euch am meisten interessieren. Nach dem informationsgefluteten Tag wartet dann noch der ein oder andere Drink auf euch, den ihr bei anregenden Gesprächen unter Kollegen genießen könnt.

Jetzt mit Handelskraft zehn Prozent Rabatt sichern

Der Ticketverkauf für die Content Marketing Masters 2018 ist bereits in vollem Gange. Interessenten können sich im Ticketshop jetzt ihr Ticket sichern. Aufgepasst! Leser des Handelskraft-Blogs erhalten bei der Ticketbestellung mit dem Code MP_Handelskraft-10 einen Rabatt von zehn Prozent auf den Ticketpreis. Wir sehen uns bei den Content Marketing Masters.

Um keine Termine und Updates mehr zu verpassen, abonniert hier unseren kostenlosen Handelskraft WhatsApp Newsletter.