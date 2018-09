Handelskraft Digital-Frühstück »BAU.digital« am 28. September in Köln [Last Call]

Daten sind das neue Öl. Soweit so gut. Geht es um die Baubranche greift diese Maxime natürlich vor allem in puncto Produktdaten . Die unzähligen erklärungsbedürftigen Produkte verlangen ein effizientes Datenmanagement, das Mehrwerte sowohl für die Kunden als auch die eigenen Mitarbeiter schaffen muss. Wie das gelingt, klären wir unter anderem auf dem Handelskraft Digital-Frühstück »BAU.digital« am 28. September in Köln.

Hochwertige Datenpflege für hochwertige Produkte

Effiziente Datenpflege und erfolgreiches Produktdatenmanagement sind unabdingbar, um für Qualität auf allen Ebenen der Customer Journey zu sorgen. Umso wichtiger ist es, sich für das richtige PIM oder MDM-System zu entscheiden. Welche Lösungen am besten zu Geschäftsmodell und Systemlandschaft passen, erfahren Händler und Hersteller bei einem gemeinsamen Start in den Tag im Werkstatt-Atelier der Alten Lederei Köln.

Im ersten Experten-Vortrag wird sich Ivica Coric, Pre-Sales Consultant unseres Partners Stibo Systems GmbH den Chancen und Herausforderungen von MDM und PIM widmen und erläutern, wie effiziente Produktkommunikation durch eine zentrale Stammdaten-Plattform, sowie erhöhte Kundenzufriedenheit durch die Gewährleistung von Datenqualitätgelingt gelingen. Ein Einblick zu Cloudbasiertem Data Sourcing und Data Syndication zwischen Herstellern, Retailern und Distributoren wird das Insight zu »Business First MDM – Ganzheitliches Master Data Management für Ihren Geschäftserfolg« praxisnah abrunden.

Mit konkreten Beispielen aus der täglichen Anwender-Praxis steigt auch Markus Kühner, Leiter Produktmarketing unseres Kunden Adolf Würth GmbH & Co. KG in das Thema:»Effizientes Produktdatenmanagement und Mehrkanal-Produktkommunikation im C-Teile-Segment« ein. Der Branchen-Experte wird dabei zeigen, wie Produktmanagement dank interner Kollaboration, Time-to-Market, sowie kanalübergreifender Konsistenz der Informationen weniger als Bremser und noch mehr als Booster genutzt werden kann.

