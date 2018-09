Inspiration to take away – Der Growth Marketing Summit [Recap]

Ob Konferenz oder Summit – die Events im E-Commerce werben mit einer Vielzahl an Themen, einer großen Auswahl an Top-Speakern und Möglichkeiten zum Netzwerken. Ob sich die großen Ankündigungen dann bewahrheiten, merkt man als Aussteller, Referent oder Besucher erst, wenn man vor Ort war.Ein Lob an die Veranstalter, denen es gelingt, ihre eigene Werbetrommel dezent mitzurühren, anstatt das ganze Event für »Wir sind die geilsten«-Overkill zu sorgen, denen es gelingt, für hochwertigen Input, wahres Outcome und einem Lächeln im Gesicht auch weit nach dem Ende der Veranstaltung zu sorgen. Gibt es tatsächlich, wie euch das Recap über die Growth Marketing Summit zeigen wird.

Viel los in einem Raum

Schon ein Blick auf die Teilnehmer, die sich von dotSource auf den Weg zum GMS in Frankfurt gemacht haben, zeigt, wie vielfältig das Angebot der Summit war. Drei Kollegen aus verschiedenen Abteilungen, fanden ihre jeweiligen Schwerpunkte in den Vorträgen wieder.

Ob SEO und SEA für Online Marketing und UXD oder reine Designthemen – der GMS ist es gelungen, einen angenehmen Mix zusammenzustellen, der wiederum niemanden aus dem jeweils anderen Team über- oder unterfordert hat.

Apropos: angenehm

Auch die Atmosphäre, die von Anfang bis Ende durch den Konferenzraum schwang – ja, es war nur einer – passte zum Gefühl: Hier bin ich richtig. Soll heißen: es war keine Veranstaltung für Einsteiger, bei denen die vielen Buzzwords und Begrifflichkeiten des E-Commerce noch nicht in Mind und Business übergegangen sind. Alle Teilnehmer trafen sich auf einem mehr oder weniger ähnlichen Wissensstand, an dem es Session für Session, und das konsequent auf Englisch, in die Tiefe ging.

Zwischen den Vorträgen wurden die Teilnehmer von einem DJ unterhalten, der mehr als nur Pausenfüller war. Keyfacts und Claims aus den einzelnen Sessions wurden gekonnt unter die Musik gespielt, und sorgten dafür, dass die Themen auch nach der Verabschiedung der Speaker noch präsent waren. Ganz zu schweigen von dem Wahnsinns Unterhaltungswert.



Stichwort: Unterhaltung. Für Goldgräberstimmung sorgte das Konzept der Konversionskraft Coins. Über verschiedene Aktionen konnten Coins gesammelt und am Ende gegen Goodies eingelöst werden. Ob Fotobox oder Eyetracking-Station – das Sammel-Tausch Prinzip war eine gelungen Kombi aus Spiel, Branding, Marketing und Deep Dive.



Nach dem Summit ist vor der Konferenz

