Ist’s in der ersten Augustwoche heiß, so bleibt der Winter lange weiß – Unsere Highlights im Monat Juli/August

Glaubt man dieser alten Bauernregel, dann können wir uns auf schöne weiße Weihnachten freuen. Doch bis dahin ist zum Glück noch ein wenig Zeit. Die Monate Juli und August waren alles andere als besinnlich. Wir zeigen euch, was wir erlebt und geschaffen haben.

Livegang der neuen dotSource-Website

Unsere hauseigene Website erstrahlt im neuen Glanz. Ähnlich wie sich Eltern über die Aufnahme des Kindes an einer Universität freuen, so haben auch unsere Entwickler, Designer und Marketer über beide Ohren gestrahlt. Vor allem im Backend hat sich einiges getan und wir konnten interne Arbeitsabläufe optimieren. Aber auch im Frontend gibt es den ein oder anderen Facelift, der unsere Website moderner macht und die Kundenfreundlichkeit noch weiter in den Mittelpunkt stellt. Ein Besuch in den neuen Downloadbereich lohnt sich auf jeden Fall!

Alle Sinne digitalisieren

Unser Wissen, das wir seit Jahren zusammen mit unseren zahlreichen Kunden aufbauen, verpacken wir regelmäßig in Whitepaper. Im Juli erblickte das Whitepaper Content-Commerce das Licht der Welt. Was bedeutet Content-Commerce eigentlich? Wie können Marken Content-Commerce für sich nutzen? Und welche Technologien braucht es, um das Ganze gewinnbringend umzusetzen?

Auf diese zentralen Fragen gehen wir in dem Whitepaper ein. Damit die Praxis nicht zu kurz kommt, haben wir das Ganze mit spannenden Use-Cases verknüpft, um die Themen für euch erlebbarer zu machen.

SEO wird mobil

Unser Leben ist ohne Smartphone kaum noch vorstellbar. Mittlerweile surft über die Hälfte der Deutschen unterwegs im Web, 30 Prozent sogar täglich. Das ist noch nicht das Ende vom Lied: Die Zahl der mobilen Internetnutzer wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Die Welt verändert sich. Das heißt auch, dass wir unsere Whitepaper anpassen müssen. Daher gibt es ein Update für unsere erfolgreiche Publikation SEO im Mobile-Zeitalter. Darin werden all’ eure Fragen rund um die Suchoptimierung für mobile Endgeräte beantwortet.

Lesestoff auf Englisch

Auch unsere englisch-sprachigen Leser sollen auf keinen Fall zu kurz kommen. Daher ist unser Inhouse-Übersetzer fleißig und transformiert deutschsprachige Whitepaper in die englische Sprache. So stehen die Whitepaper Selecting Customer Relationship Management, Selecting Content Management und SEO in Mobile Era ab sofort zum Download bereit.

Wer noch zusätzlichen englischen Input braucht und das mehrfach in der Woche, der schaut am besten auf der englischsprachigen Handelskraft-Seite vorbei.

Netto ist live



Die Umsetzung des Projekts erfolgte in sehr enger Zusammenarbeit zwischen Netto eStores und dotSource. Wir sind stolz auf die Leistung des Teams. Klasse Arbeit! Wer dazu mehr erfahre möchte, der findet alle Details zu diesem Projekt in unserer Case Study.

Neue Artikelreihe auf handelskraft.de: UX- und Conversion-Optimierung

In einem Rhythmus von zwei Wochen erscheinen spannende Artikel über UX- und Conversion-Optimierung. Wer noch mehr über dieses Thema erfahren möchte, findet spannende Informationen in unserem Whitepaper.

Die Handelkraft-Konferenz steht vor der Tür

Auch im nächsten Jahr findet wieder unsere Handelskraft Konferenz statt. In Frankfurt am Main begrüßen wir am 28. März 2019 unsere Gäste in der wunderschönen Klassikstadt. Neben einem spektakulären Line-up von handverlesenen Speakern warten wieder zahlreiche andere Specials auf die Besucher. Unser Organisationsteam sitzt schon fleißig an der Planung. Für die Sparfüchse unter euch: Ihr könnt euch bereits Early-Bird-Tickets sichern. Für mehr Informationen zur Konferenz besucht einfach unsere Website.

Schlag den GF

In der ersten Ausgabe »Schlag den GF« gab es spannende Spiele aus verschiedenen Rubriken. So mussten die Kandidaten ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen und ihre sportlichen Fähigkeiten zeigen. Ganz wie bei der Schwesterausgabe »Schlag den Raab«. Am Ende konnte sich ein Geschäftsführer sowie eine Mitarbeiterin durchsetzen. Fünf Autos gab es nicht zu gewinnen, es war aber dennoch ein toller Abend und das nicht nur für die Kandidaten.

Kicktipp-Meister



Mit Ruhm hat sich unsere Deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft nicht bekleckert, aber dafür diese drei Experten. Erst am letzten Spieltag konnte sich der Kicktipp-dotSource-Meister den Sieg sichern. Auch in der neuen Bundesliga-Saison duellieren sich unsere Mitarbeiter wieder. Wer wird wohl diesmal gewinnen?

Du möchtest auch einmal gegen unsere Geschäftsführer bei »Schlag den GF« antreten? Du bist nicht nur ein Digital Native, sondern auch ein Fußballexperte?

