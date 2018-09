Netzfund: Der Körper als Teil der Mode

Die Transformation des menschlichen Körpers hat bereits eine lange Geschichte. Menschen verändern ihren Körper aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Beispielsweise manipulierten indigene Völker in Lateinamerika die Form ihrer Schädel aus kulturellen Gründen. Dies trat unter anderem bei den Maya, Inka und Azteken auf.

Seit einigen Jahren gehören Tätowierungen, Piercings und unterschiedliche Implantate zum Schönheitsideal vieler Menschen dazu.

Dabei reicht das Thema der Körpermodifikationen bis in die Medizin. Weltweit arbeiten Forscher unter Hochdruck daran Organe künstlich herzustellen, um diese dann im menschlichen Körper zu ersetzen.

