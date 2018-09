Take Part. Connect. Level Up. Die Handelskraft Konferenz 2019

Stein auf Stein – Was seit jeher für den Bau eines Hauses gilt, trifft auch für den Auf- und Ausbau digitaler Projekte zu: step by step – denn längst geht es nicht mehr darum, zu erkennen, dass die Zukunft digital ist. Dieser Grundstein ist gelegt. Vielmehr dreht es sich um die entscheidenden Schritte nach der Grundsteinlegung, um Weiterentwicklung, Um- und Ausbau. Genau an diesem Punkt der Digital Experience möchten wir uns mit den Teilnehmern der Handelskraft Konferenz 2019 in Frankfurt am Main treffen.

Take Part. Connect. Level Up.

Doch wie verwandelt man eine solide Basis in nachhaltigen Erfolg? Auf der Handelskraft 2019 zeigen wir, wie das geht, indem man Kundenansprüchen gerecht wird, neue Technologien integriert und unternehmensinterne Prozesse optimiert. Wir wollen informieren und diskutieren – über KI, Clouds, Plattformen – und all die anderen »Baustoffe«, mit denen Unternehmen heute intelligente Digital-Architekturen umsetzen können, anstatt kostspielig in falsche Luftschlösser zu investieren.

Auf der Handelskraft Konferenz wird es nicht nur darum gehen, auf welche Themen und Trends es 2019 ankommt, sondern auch, wie sich die Entwicklungen konkret in das eigene Geschäftsmodell integrieren lassen: In Vorträgen, Round-Table-Formaten und Workshops, bei inspirierenden Praxiseinblicken und großen Visionen, unter Branchenkollegen und E-Commerce Experten. Kurzum: Wir laden herzlich ein, dabei zu sein, wenn sich die Macher und Entscheider der digitalen Transformation zu folgenden Trendthemen der Branche austauschen:

Künstliche Intelligenz

New Work

Agiles Projektvorgehen

Automatisierte Business- & Marketing-Strategien

Intelligentes Produktdatenmanagement

Effiziente Personalisierung

Vernetzte Omnichannel-Services

Digitale Marketing Trends

Join the Digital Experience Base

Stein auf Stein, step by step – auch die Location der Handelskraft Konferenz 2019 ist mehr als nur Kulisse der Digital Experience Base: Als Bauwerk mit Geschichte weiß die Klassikstadt Frankfurt, Tradition und Innovation auf beeindruckende Weise zu verbinden.

In diesem Sinne:

Take part. Connect. Level up – am 28. März 2019 in Frankfurt am Main.

Jetzt Early-Bird Tickets für die Handelskraft Konferenz 2019 sichern!

