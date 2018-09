Webinar: Salesforce Pardot – Lead Management im B2B [Last Call]

Verfasst am 4. September 2018 von Franziska Kunz

Pardot – die intelligente B2B-Marketing-Automatisierung-Lösung aus dem Hause Salesforce. Das Thema schreit nach Verarbeitung von Buzzwords. Doch das möchten wir auf keinen Fall hier in ein paar Zeilen erledigen, sondern reichen die Aufgabe vertrauensvoll an unseren Experten René Zimmermann. Unser Digital Consultant fasst im kommenden Webinar »Salesforce Pardot – Lead Management im B2B« die Vorzüge und Möglichkeiten des Tools zusammen.

Salesforce Pardot – Die Zukunft des Marketings

Im Teaser haben wir euch eigentlich versprochen, auf Buzzwords in diesem Artikel zu verzichten. Dennoch möchten wir ein paar wenige Worte über diese mächtige Cloud-Lösung verlieren.

Salesforce Pardot verbindet B2B-Marketing- und Vertiebswerkzeuge miteinander und ermöglicht eine Automatisierung der gesamten Prozesskette. Damit können die Bedürfnisse der potentiellen Kunden schneller identifiziert- und diese mit zielgerichteten Marketingaktionen bespielt werden.

Und Salesforce Pardot bietet noch so viel mehr: Lead Scoring, Grading, Routing und, und, und. Jetzt möchten wir nun wirklich das Wort an unseren Experten René Zimmermann übergeben. Seid am 18. September 2018 ab 15:00 Uhr mit dabei und erfahrt, wie Salesforce Pardot euer Unternehmen auf Erfolgskurs bringt.



Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Salesforce Pardot – Lead Management im B2B« bis zum 18. September hier direkt anmelden.

