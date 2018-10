»Den Monolithen abbauen – Die Handelszukunft mit Microservices« [Webinar]

Verfasst am 16. Oktober 2018 von Franziska Kunz

Flexibel sein ist das A. und O. im E-Commerce. Wer unternehmensinterne Prozesse flexibel gestaltet, kann auch auf die steten technologischen Veränderungen und neuen Kundenansprüche im digitalen Zeitalter entsprechend schnell und flexibel reagieren.Agile Softwareentwicklung und agiles Projektmanagement gehen also Hand in Hand. Doch nicht alle Lösungen und Systemanbindungen eignen sich für eine bewegliche Softwarearchitektur. Wie man sich als Händler für die richtige Struktur entscheidet, um zukunftsfähig zu bleiben, klären wir daher im nächsten Webinar: »Den Monolithen abbauen – Die Handelszukunft mit Microservices« am 13. November 2018.

Microservices für Macro Erfolge

Hinter einem Webshop, einem Produkt-Feed und sogar einem Checkout verbirgt sich ein komplexes Netzwerk von Komponenten und Softwarelösungen, die zu bestimmten Systemlandschaften gehören. Durch die ständige Weiterentwicklung im E-Commerce sind die Kunden anspruchsvoller geworden und folglich muss auch die Softwarearchitektur an diese Anforderungen angepasst werden.

Die Microservices-Softwarearchitektur liefert aktuell die besten Antworten auf diese Herausforderungen. Zu den Vorteilen zählen die Möglichkeit, ein nahtloses und personalisiertes Omnichannel-Erlebnis anzubieten, sowie die Softwarearchitektur jederzeit zu erweitern und zu skalieren.

Wie es unserem Kunden, dem C.H. Beck Verlag gelang, den Monolithen abzubauen, und seine E-Commerce-Plattform mithilfe einer modularen Architektur, Microservices und commercetools zu erneuern, ist Thema des Webinars »Den Monolithen abbauen – Die Handelszukunft mit Microservices« am 13. November 2018.

Mirco Gatz, Techlead bei dotSource wird zusammen mit Roman Zenner, Industry Analyst bei commercetools Insights und Learnings aus dem Projekt vorstellen und den Bogen zur generellen Frage schlagen: welche Vorteile eine API- und Microservice-Architektur gegenüber einer umfangreichen All-in-One-Suite-Lösung hat.

Händler und Hersteller können sich für das kostenlose Webinar »Den Monolithen abbauen – Die Handelszukunft mit Microservices« bis zum 13. November hier direkt anmelden.

