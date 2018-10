»Future Retail« Handelskraft Digital-Frühstück in Zürich [Last Call]

Die Suche nach dem besten Geschenk, die Entscheidung über neues Equipment – Online-Shopping findet längst nicht mehr alleine statt. Innovative Technologien setzen immer neue Maßstäbe und sorgen gleichzeitig dafür, dass die Erwartungen der Kunden in Bezug auf Instant-Services und One-to-One-Interaktion steigen. Wie Chatbots dazu beitragen, den neuen Ansprüchen der Kunden an das Online-Einkaufserlebnis gerecht zu werden, ist Thema des nächsten Handelskraft Digital-Frühstücks am 09. November in Zürich.

Kundeninteraktion 2.0

KI ist überall. Bis 2020 werden künstliche Intelligenz und Chatbots 85 Prozent der Kundeninteraktion übernehmen. Dahinter steht die Einführung automatisierter digitaler Services und individueller Beratung via Chatbot. Und diese muss gut durchdacht sein. Die Fragen, die bei der Integration der smarten Helfer zum Vorschein kommen, möchten wir zum Handelskraft Digital-Frühstück »Future Retail« am 09. November beantworten: Was soll der Bot leisten? Woher bezieht er seine Antworten? Was passiert, wenn er mit seinem Latein am Ende ist?

Damit nicht genug, beleuchten wir im Züricher 25hours Hotel die Trends und Entwicklungen im Schweizer Onlinehandel.

eedi und der Schweizer Onlinehandel

Im ersten Expertenvortrag »Guided Selling mit Hilfe eines Chatbots« gibt Yves Lüthi, Head of IT & Product Owner, Geschenkidee.ch GmbH, Einblicke in das Projekt »eedi« – den Chatbot, den geschenkidee.ch gemeinsam mit dotSource konzipiert hat.

Wie man sich als Schweizer Onlinehändler von den Mitbewerbern aus dem Ausland abheben kann, klärt Alexandra Scherrer, Digital Business Consultant der Carpathia AG, unter dem Titel »Schweizer Digital Commerce International – was sind die Trends?«. Neben Trends und Entwicklungen wird es in diesem Vortrag zahlreiche Tipps und Insights zur der Schweizer Oninehandelslandschaft geben.

