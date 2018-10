»Future Retail« Handelskraft Digital-Frühstück in Zürich

Verfasst am 9. Oktober 2018 von Franziska Kunz

Die Ansprüche der Kunden an das Online-Einkaufserlebnis haben sich verändert. Innovative Technologien setzte neue Maßstäbe und sorgen dafür, dass die Erwartungen der Kunden in Bezug auf Instant-Services und One-to-One-Interaktion steigen. Nicht zuletzt deshalb erfreuen sich Chatbots einer immer größeren Beliebtheit bei Marken, Händlern und Herstellern.

KI ist überall

Experten prognostizieren, dass bis 2020 85 Prozent der Kundeninteraktion über künstliche Intelligenz und Chatbots abgewickelt werden. Doch die Einführung automatisierter digitaler Services und individueller Beratung mittels Chatbot ist ein durchaus komplexes Projekt und verlangt nach reichlich Vorüberlegungen: Was soll der Bot leisten? Woher bezieht er seine Antworten? Was passiert, wenn er mit seinem Latein am Ende ist?

Zum Handelskraft Digital-Frühstück »Future Retail« am 09. November im Züricher 25hours Hotel beleuchten wir die Trends und Entwicklungen im Schweizer Onlinehandel und zeigen, wie ein Chatbot-Projekt schlank konzipiert, umgesetzt und erfolgreich ausgerollt wird. Genießen Sie zwei aufschlussreiche Praxisvorträge von Yves Lüthi, Head of IT & Product Owner, Geschenkidee.ch GmbH und Alexandra Scherrer, Digital Business Consultant der Carpathia AG.

eedi und der Schweizer Onlinehandel

Im ersten Expertenvortrag »Guided Selling mit Hilfe eines Chatbots« wird Yves Lüthi Einblicke in das Projekt »eedi« geben – den Chatbot, den geschenkidee.ch gemeinsam mit dotSource konzipiert hat. Unter anderem wird es dabei auch darum gehen, wie man aus vielversprechender Theorie zu Automatisierung digitaler Services und Beratung effiziente Realität macht.

Alexandra Scherrer wird unter dem Titel »Schweizer Digital Commerce International – was sind die Trends?« der Frage nachgehen, wie man sich als Schweizer Onlinehändler gegenüber den Mitbewerbern aus dem Ausland differenzieren und behaupten kann. Sie wird dabei auf Trends und Entwicklungen in der Schweizer Oninehandelslandschaft eingehen und ihren Vortrag mit Tipps und Insights abrunden.

Jetzt informieren und kostenlos anmelden

Wir laden alle Händler und Hersteller herzlich ein, am 09. November am Digital-Frühstück »Future Retail« in Zürich teilzunehmen.

